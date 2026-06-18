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Atención Primaria

Los centros de salud de Val Miñor y Cangas tendrán refuerzo por los veraneantes

Hay poco más de 20 sustitutos y 18 plazas vacantes, además de bajas y vacaciones

Centro de salud de Cangas.

Centro de salud de Cangas. / Gonzalo Núñez

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Ana Blasco

El Sergas activará este verano el mismo refuerzo que el año pasado en los centrsode salud de municipios que reciben más carga de veraneantes, tal y como ha trasladado a sindicatos. Reforzará el centro de salud de Val Miñor con un equipo en horario de mañana y su Punto de Atención Continuada viernes, sábado y domingo. En el ambulatorio de Cangas reforzarán también de lunes a viernes y la atención urgente solo de mañana.

El Área Sanitaria cuenta con poco más de veinte profesionales en listas para sustituciones de Medicina de Familia y tiene 18 plazas vacantes, además de las bajas y vacaciones.

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