Atención Primaria
Los centros de salud de Val Miñor y Cangas tendrán refuerzo por los veraneantes
Hay poco más de 20 sustitutos y 18 plazas vacantes, además de bajas y vacaciones
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El Sergas activará este verano el mismo refuerzo que el año pasado en los centrsode salud de municipios que reciben más carga de veraneantes, tal y como ha trasladado a sindicatos. Reforzará el centro de salud de Val Miñor con un equipo en horario de mañana y su Punto de Atención Continuada viernes, sábado y domingo. En el ambulatorio de Cangas reforzarán también de lunes a viernes y la atención urgente solo de mañana.
El Área Sanitaria cuenta con poco más de veinte profesionales en listas para sustituciones de Medicina de Familia y tiene 18 plazas vacantes, además de las bajas y vacaciones.
Así, se confirma el cierre de tarde de Lavadores, Navia, Redondela, A Guarda, Tui y Tomiño.
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