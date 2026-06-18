Los centros de salud de Val Miñor y Cangas tendrán refuerzo por los veraneantes

El Sergas activará este verano el mismo refuerzo que el año pasado en los centrsode salud de municipios que reciben más carga de veraneantes, tal y como ha trasladado a sindicatos. Reforzará el centro de salud de Val Miñor con un equipo en horario de mañana y su Punto de Atención Continuada viernes, sábado y domingo. En el ambulatorio de Cangas reforzarán también de lunes a viernes y la atención urgente solo de mañana.

El Área Sanitaria cuenta con poco más de veinte profesionales en listas para sustituciones de Medicina de Familia y tiene 18 plazas vacantes, además de las bajas y vacaciones.

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Así, se confirma el cierre de tarde de Lavadores, Navia, Redondela, A Guarda, Tui y Tomiño.