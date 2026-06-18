Encuentro organizado por Feuga
Carlos García Galán, director del programa Base Lunar de la NASA: «Estamos abiertos a la participación gallega y española en nuestros proyectos"
Pide a empresas y universidades que motiven a los estudiantes, porque ellos «son los que seguirán con los programas» de exploración espacial
A la conferencia asistieron el conselleiro de Educación, la rectora electa de la UVigo y sus homólogos de Santiago y A Coruña
R.V.
El director del programa Base Lunar de la NASA, Carlos García Galán, pide a las empresas y universidades de la comunidad que motiven a los estudiantes porque ellos «son los que seguirán con estos programas» de exploración espacial. Durante su charla en Vigo organizada por Feuga también aseguró que la agencia norteamericana, donde suma una trayectoria de 27 años, «está abierta a la participación gallega y española» en sus proyectos.
García Galán, natural de Málaga, compartió su experiencia en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la exploración lunar dentro del programa Artemis, así como los retos científicos, tecnológicos e industriales asociados a este tipo de proyectos y su impacto en el ámbito empresarial y de la innovación.
La conferencia contó con la presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que acudió acompañado de la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo. También asistieron la rectora electa de la UVigo, Carmen García Mateo, y sus homólogos de Santiago y A Coruña, Rosa Crujeiras y Ricardo Cao, así como el director de Feuga, Javier Pereiro.
Rodríguez destacó en su intervención que García Galán está liderando una de las misiones científicas «máis arriscadas e ambiciosas da historia recente, que será básica para a historia da humanidade». También se refirió a la importancia de su labor divulgativa e inspiradora entre los más jóvenes: «Con talento, esforzo e ilusión non existen limitacións para que un galego, ou un español, lidere unha das misións científicas máis relevantes a escala mundial».
«Que saiban que desde Galicia poden facer ciencia, investigación e enxeñería de altísimo nivel», insistió en referencia a los estudiantes de la comunidad.
La charla de García Galán, bajo el formato «Encuentros con....» de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), se celebró este jueves en el Palacio de la Oliva y reunió a numerosos integrantes del ecosistema investigador de Vigo y del resto de Galicia.
El responsable de la futura base de la NASA en la Luna explicó con detalle cómo se abordará su construcción en el polo sur, donde se dan las condiciones de iluminación y de agua necesarias y cuyos cráteres «tienen la historia escrita de cómo se formó nuestro sistema solar y nos aportarán datos sobre el futuro de la humanidad».
En una primera fase, tratarán de llevar todos los elementos necesarios para empezar en 2029 a construir la infraestructura (energía, carreteras o módulos habitables) que haga posible la presencia permanente del ser humano. Un hito que aspiran a hacer realidad a partir de 2032.
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