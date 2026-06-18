El BNG de Vigo amenaza con denunciar a Abel Caballero por ocultar información

Enfado mayúsculo en el BNG de Vigo casi tres semanas después de solicitar información sobre los costes que supusieron para el Concello los actos en el marco del Desfile de las Fuerzas Armadas en la ciudad. Los nacionalistas critican que, 17 días después de solicitarlos, el gobierno municipal haya incumplido el reglamento municipal al no proporcionar datos en el plazo de cinco días, razón por la que ya se plantean denunciar al alcalde vigués, Abel Caballero, ante la Comisión de Transparencia. Así, prevén registrar este viernes un nuevo escrito exigiendo acceso a los expedientes y, si siguen igual, tomarán medidas.

«Trátase dun intento inaceptábel de impedir que os vigueses coñezan os custos que tivo ese acto de exaltación militarista e españolista para o Concello, o importe debe ser especialmente vergoñento e indefendíble para que o goberno oculte esa información», expone el portavoz del BNG en el Concello, Xabier P. Igrexas.