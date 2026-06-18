Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en una rotonda de Vigo

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital tras una colisión entre una motocicleta y un turismo esta tarde en Vigo.

El accidente ocurrió concretamente en la rotonda próxima a Fenosa, en la Travesía de Vigo, sobre las 15.30 horas.

El percance generó retenciones en el entorno, pues tanto el coche como la moto permanecieron durante un tiempo sobre la propia carretera dificultando el tráfico, que tuvo que ser regulado por la Policía Local.

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Hasta el lugar acudieron, además de los agentes municipales, dos ambulancias del 061.