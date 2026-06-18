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Más de 13 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente en Vigo a dos niñas vinculadas a su congregación

La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra ha considerado probado que el hombre le manifestaba de forma reiterada su deseo de tener relaciones sexuales con ella y la agasajaba con regalos.

Vista general del edificio de la Cidade da Xustiza en Vigo.

Vista general del edificio de la Cidade da Xustiza en Vigo. / Marta G. Brea

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Europa Press

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a 13 años y medio de cárcel a J.C.M.A., exmiembro de una congregación de Testigos de Jehová de Vigo, como autor de tres delitos de agresión sexual a dos menores de edad (ambas de 15 años), a las que conoció por su vinculación con esa comunidad religiosa.

La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha considerado probado que el hombre, que conocía a una de las niñas porque tenía contacto con su familia y eran todos miembros de la misma congregación, le manifestaba de forma reiterada su deseo de tener relaciones sexuales con ella y la agasajaba con regalos.

También considera probado que le hizo tocamientos en el coche, en una fecha indeterminada, y que a principios de abril de 2023, estuvo con esta niña y con una amiga suya en su coche, en una zona apartada del aparcamiento de un centro comercial de la ciudad olívica. Allí, les hizo tocamientos y, a una de ellas, le introdujo los dedos en la vagina e hizo que le masturbase a cambio de dinero.

Días después, tuvo un encuentro con una de ellas en el aparcamiento del hospital Álvaro Cunqueiro, donde la menor, también a cambio de dinero, volvió a masturbarle.

Relato con firmeza

El tribunal señala en su sentencia que no tiene duda de esos hechos, y que las menores hicieron un relato de los mismos con firmeza, de forma clara y detallada. Así, la Audiencia otorga credibilidad a esos testimonios, sin ver motivos espúreos, y añade que están corroborados por pruebas como conversaciones de WhatsApp, informes forenses o declaraciones de otros testigos.

Aunque el procesado negó los hechos durante el juicio y atribuyó las acusaciones a un intento de «chantaje» por parte de las menores, el tribunal insiste en que hay prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), recoge también las penas de inhabilitación para patria potestad y tutela durante 12 años, inhabilitación para ejercer profesión que implique contacto con menores durante 18 años, medida de libertad vigilada durante 11 años y pago de indemnización de 4.000 euros a una de las víctimas y de 10.000 euros a la otra, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con ellas.

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Todo ello como autor de dos delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años, y un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años con introducción de miembro corporal.

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