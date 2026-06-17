La Xunta replica a Caballero que Vigo ya recibe 7,6 millones y le afea rechazar ayudas de empleo y turismo

La Xunta ha salido al paso de la última ofensiva de Abel Caballero por la financiación autonómica a Vigo y ha respondido a su exigencia de 9 millones de euros recordando que el Concello recibió este año 7,6 millones a través del Fondo de Cooperación Local. La réplica llega después de que el alcalde vinculase esa reclamación a los 3 millones anuales que la Administración gallega transfiere a Santiago por capitalidad y defendiese que Vigo, por su peso como «ciudad más importante de Galicia», debería percibir una cifra tres veces superior.

La delegada territorial en Vigo, Ana Ortiz, contrapuso a esa demanda los datos de financiación ya transferida por el Gobierno gallego. Según explicó, desde 2020 la Xunta ha ingresado más de 41 millones de euros al Concello vigués por esta vía. En el conjunto del área viguesa, la aportación de este año asciende a 15,1 millones para los catorce municipios de la comarca, con Vigo a la cabeza de ese reparto.

La respuesta autonómica no se limitó a recordar cifras. Ortiz reprochó además al gobierno local que reclame más recursos mientras, sostiene, renuncia a otras ayudas ya concedidas. «Non ten sentido reclamar máis fondos cando acaba de rexeitar un obradoiro de emprego e fondos para a promoción turística da cidade», afirmó.

La delegada se refería en concreto a una subvención de 445.000 euros para una nueva edición del programa de empleo Vigo Capacita, que no llegará a ejecutarse por la negativa municipal, y a otra ayuda de 200.000 euros destinada a la promoción turística de la ciudad. En total, 645.000 euros que la Xunta utiliza ahora como argumento para cuestionar la coherencia de la reclamación lanzada por Caballero.

La dirigente autonómica aprovechó también para reivindicar el propio modelo del Fondo de Cooperación Local, en vigor desde 2011, como instrumento estable de financiación municipal, y volvió a reclamar al Estado un nuevo sistema de financiación local que tenga en cuenta factores como la dispersión y el envejecimiento, especialmente relevantes en Galicia.