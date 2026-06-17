Vitrasa refuerza el servicio a Samil y activa líneas especiales para la noche de San Xoán

Vitrasa pondrá en marcha el próximo 23 de junio un dispositivo especial de transporte urbano con motivo de la noche de San Xoán, una de las celebraciones más multitudinarias del calendario festivo vigués. El objetivo es facilitar los desplazamientos hasta Samil y otras zonas de concentración, reforzando las frecuencias durante la tarde y la noche y ofreciendo alternativas de regreso de madrugada.

A partir de las 19.00 horas, las líneas con destino a Samil verán incrementado su servicio para absorber el aumento previsto de viajeros. En la parada de Choróns, en Travesía de Vigo, operarán las líneas C3d, L4C, L15A, L15B, L15C y L23, con una frecuencia media de cinco minutos. Desde Policarpo Sanz saldrán las líneas C3i, L10, L15B y L15C, con una frecuencia aproximada de ocho minutos, mientras que en Praza América se reforzarán las líneas C3d, L4C, L10 y L15A, también con intervalos de unos ocho minutos.

El plan incluye además un servicio nocturno especial para facilitar la vuelta a casa una vez concluyan las hogueras. La línea N1 funcionará con frecuencia reforzada y conectará Samil con el centro cada 25 minutos, pasando por puntos como Camelias, Gran Vía, Urzáiz, Beiramar o Torrecedeira, con última salida desde la playa a las 06.00 horas.

A ese recorrido se suman otras dos líneas clave. La C1 realizará salidas desde Praza América a los minutos 20 y 50 de cada hora, entre las 22.50 y las 05.15 horas, y la N4 prestará servicio en zonas como Navia, Balaídos, Martínez Garrido o Gregorio Espino, entre las 23.23 y las 06.08 horas.