El calor hace florecer la Vitoria cruziana de la Fundación Sales
El nenúfar gigante ha adelantado su floración con respecto a otros veranos debido a las buenas temperaturas y las horas de luz
«Se ha adelantado con el calor y el buen tiempo», explica Patricia Vázquez, bióloga de la Fundación Sales, del florecimiento temprano de la Victoria cruziana, el nenúfar gigante que cada verano atrae a multitud de visitantes. La efímera flor abrió anoche, adelantándose a lo habitual, ya que suele brotar en los meses de julio o agosto. Sin embargo, las buenas condiciones de temperatura y horas de sol de este mes de junio han sido propicias para el crecimiento de esta planta acuática. «En los últimos días ya nos había sorprendido el crecimiento de la hoja», síntoma de la cercana aparición de la flor.
De vida fugaz, expande sus pétalos blancos y rosados de noche, mientras que durante el día se muestra medio cerrada. La exquisita flor, de tonos blancos y rosados, apenas vivirá un día y medio. Pero vendrán más. «Es la primera de la temporada pero esperamos más porque tenemos dos plantas. La otra podría florecer mañana o pasado», vaticia la bióloga.
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