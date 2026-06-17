Arribada
Vigo recibe al «Ocean Endeavour», del Ártico militar a los varaderos de Metalships
El histórico crucero de expedición, fletado este año por Defensa de Dinamarca para una operación en Groenlandia, busca ahora una nueva vida comercial tras su escala técnica en la ría
El nicho de mercado de los cruceros de expedición y aventura sigue al alza, con nuevas propuestas y una demanda creciente de reservas. Las innovadoras construcciones de hoy dejan cada vez más anticuados a los pioneros del sector, que hasta hace pocos años dominaban sin apenas competencia.
Uno de esos veteranos arriba este jueves a Vigo en escala técnica para «someterse a distintas evaluaciones con la expectativa de regresar a cruceros de expedición», según informa su propietaria, la naviera Sunstone, con sede en Miami, en su página web. Se trata del «Ocean Endeavour», una embarcación que a comienzos de año languidecía amarrada en el puerto francés de Caen, a la espera de destino.
El buque fue fletado el pasado enero por el Ministerio de Defensa de Dinamarca para enviarlo a Groenlandia y alojar a soldados daneses e internacionales de la OTAN que participaron en la operación «Arctic Endurance» —«Resistencia Ártica»—, con la que se daba respuesta a las pretensiones de Donald Trump de anexionar ese territorio a Estados Unidos.
Pero las aguas volvieron a su cauce y, con ello, el Ocean Endeavour dio por concluida su misión de cuartel flotante en el puerto de Nuuk. Desde allí llega ahora a Vigo para ponerse a punto en los varaderos de Metalships, con la intención de reverdecer laureles y a la espera de una venta —que desde Sunstone dan casi por hecha— que lo libre del ostracismo y de la sombra del desguace que se cierne sobre él.
Mientras tanto, este veterano buque, construido en astilleros polacos en 1982 para engrosar la potente flota soviética del Báltico, trata de sobrevivir a la purga que dejó la pandemia en el sector y que envió al desguace a los cruceros de aventura más obsoletos. Vigo aparece ahora como la escala desde la que intentar, una vez más, empezar una nueva vida.
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