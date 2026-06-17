Vigo recibe al «Ocean Endeavour», del Ártico militar a los varaderos de Metalships

El nicho de mercado de los cruceros de expedición y aventura sigue al alza, con nuevas propuestas y una demanda creciente de reservas. Las innovadoras construcciones de hoy dejan cada vez más anticuados a los pioneros del sector, que hasta hace pocos años dominaban sin apenas competencia.

Uno de esos veteranos arriba este jueves a Vigo en escala técnica para «someterse a distintas evaluaciones con la expectativa de regresar a cruceros de expedición», según informa su propietaria, la naviera Sunstone, con sede en Miami, en su página web. Se trata del «Ocean Endeavour», una embarcación que a comienzos de año languidecía amarrada en el puerto francés de Caen, a la espera de destino.

El buque fue fletado el pasado enero por el Ministerio de Defensa de Dinamarca para enviarlo a Groenlandia y alojar a soldados daneses e internacionales de la OTAN que participaron en la operación «Arctic Endurance» —«Resistencia Ártica»—, con la que se daba respuesta a las pretensiones de Donald Trump de anexionar ese territorio a Estados Unidos.

Pero las aguas volvieron a su cauce y, con ello, el Ocean Endeavour dio por concluida su misión de cuartel flotante en el puerto de Nuuk. Desde allí llega ahora a Vigo para ponerse a punto en los varaderos de Metalships, con la intención de reverdecer laureles y a la espera de una venta —que desde Sunstone dan casi por hecha— que lo libre del ostracismo y de la sombra del desguace que se cierne sobre él.

Mientras tanto, este veterano buque, construido en astilleros polacos en 1982 para engrosar la potente flota soviética del Báltico, trata de sobrevivir a la purga que dejó la pandemia en el sector y que envió al desguace a los cruceros de aventura más obsoletos. Vigo aparece ahora como la escala desde la que intentar, una vez más, empezar una nueva vida.