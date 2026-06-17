Vigo se prepara para un simulacro de bomba en Peinador

Vigo ha acogido este miércoles unas jornadas formativas sobre seguridad en la aviación civil enmarcadas en la preparación del simulacro que se desarrollará el próximo 25 de junio en el aeropuerto de Peinador. La cita, celebrada en el auditorio de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), reunió a representantes de AESA, ENAIRE, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos con responsabilidades en materia aeroportuaria.

La apertura corrió a cargo del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que puso el foco en la necesidad de adaptar de forma constante los sistemas de seguridad a un escenario cambiante. «A seguridade aeroportuaria é un ámbito en constante evolución. As ameazas cambian e tamén deben facelo os procedementos, a formación e a coordinación entre organismos», señaló durante su intervención.

Abel Losada, durante la jornada de seguridad aeroportuaria en la CEP. / FdV

Losada advirtió además de la aparición de nuevas formas de inseguridad híbrida vinculadas, entre otras cuestiones, al uso de drones y de otras tecnologías emergentes. En ese contexto, consideró «un acerto» la celebración de estas jornadas, concebidas para reforzar la preparación y la capacidad de respuesta de todos los operadores implicados en la seguridad aeroportuaria.

En el acto inaugural participaron también la directora del aeropuerto de Vigo-Peinador, Ana Molés; el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros; y representantes de los distintos organismos implicados. La iniciativa está organizada por el Grupo de Traballo de Simulacros do Comité Nacional de Aviación Civil dentro del Programa Nacional de Seguridade para a Aviación Civil.

El ejercicio previsto para el 25 de junio recreará una amenaza de explosivo en tierra, con el objetivo de comprobar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos en ese programa nacional. La idea es poner a prueba la capacidad de respuesta conjunta ante una situación crítica en una infraestructura considerada estratégica.