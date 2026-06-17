De alguna forma implícita el verano siempre está acompañado por música. En el coche, en los cascos o en festivales como el que se celebró este miércoles en la playa de Samil. Fue la primera cita de todas las que quedan esta temporada en Castrelos, en el pazo Quiñones de León o durante el Marisquiño.

'La gira del verano' de Cadena Dial, un evento itinerante que recorre ciudades de todo el país, acercó al público a la música de artistas españoles míticos y otros que están arrancando sus carreras. Huecco, Andy (el de Andy y Lucas) o Despistaos representan algunos de esos nombres que ya llevan décadas en la escena, mientras que otros como Marta Santos o Guille Toledano son apuestas más novedosas. También actuó Gabriel Fandi, artista local.

El evento comenzó a las 20.00 horas en el aparcamiento 3 de la playa. El tiempo acompañaba y los accesos fueron relativamente sencillos gracias a la ampliación de las líneas de Vitrasa. La C3i y la C3d ampliaron su recorrido desde Bouzas y Coia hasta Samil. También lo hizo la L4C y la L23, además de las que ya hacen el servicio de forma habitual.

Vigo arrancó su verano musical con un festival que sonaba a Andalucía / Pedro Mina

Cientos de personas se acercaron a un escenario por el que iban a pasar hasta once artistas. La mitad eran andaluces, aunque sonaban muy distinto entre ellos. También estaban los manchegos Despistaos y su reconocible Física o Química o Ezio Oliva, de Perú.

Uno de los grandes reclamos fue la actuación de Andy, que está llevando su carrera en solitario tras dejar atrás a su hermano Lucas.

La gira contó además con Cristina Dalmau como presentadora oficial. Tras su estreno, el tour va a continuar por otras localidades como Arroyo de la Encomienda, León, Nájera, Portugalete, Calafell, Badalona, Paterna o Cartagena. Así hasta completar 13 localidades.