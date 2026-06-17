Vigo abraza de nuevo a Fernando Franco en el homenaje de Évame Oroza

La asociación Évame Oroza entregó este miércoles a título póstumo su Medalla a Fernando Franco en un emotivo homenaje celebrado en la praza do Abanico, donde familiares, amigos y representantes del mundo cultural y periodístico volvieron a reunirse para recordar al histórico redactor de FARO tres meses después de su fallecimiento.

El acto, previsto inicialmente cuando el periodista aún vivía y conocía ya la concesión del galardón, se convirtió finalmente en una despedida pública con memoria, gratitud y emoción. La velada comenzó con una intervención de bienvenida, siguió con la proyección de un vídeo en el que Fernando Franco reflexionaba sobre «el amor y la muerte» y continuó con un coloquio en el que participaron María Xosé Porteiro y la periodista de FARO Mar Mato, moderadas por F. Domonte.

Porteiro reivindicó a Franco como una figura reconocida mucho antes de cualquier homenaje oficial. «Fernando Franco, Vigués Distinguido despois de ser recoñecido como tal polo Concello de Vigo logo da súa partida, foino moito antes polo pobo que o seguía desde as páxinas do Faro», afirmó. La escritora y periodista subrayó además que la Medalla Carlos Oroza había sido acordada tiempo atrás por la asociación y que el propio Franco llegó a conocer esa decisión. «Hoxe estamos cumprindo un compromiso», resumió.

Imagen del público que asistió al acto; de espaldas, las periodistas Mar Mato y María Xosé Porteiro. / Pablo Hernández Gamarra

En una intervención de fuerte tono literario y memorialístico, Porteiro comparó la huella de Fernando Franco en FARO con la que en su día dejó Álvaro Cunqueiro desde «O Envés», al considerar que ambos hicieron de la opinión una forma de literatura. Recordó especialmente la columna «Mira Vigo», desde la que Franco retrató durante años la vida cotidiana de la ciudad, sus personajes y sus pequeñas historias. También evocó su faceta más cercana: el amigo generoso, culto, divertido y profundamente vigués.

Por su parte, Mar Mato repasó su trayectoria profesional dentro de FARO, donde dejó secciones tan reconocibles como «Mira Vigo», «Sálvese quien pueda», «Miradas Olívicas» o «Memorias», además de otros trabajos como su programa «Hoxe Galicia» para la radio de la Universidad de Salamanca o su vinculación con Galicia Moda.

El presidente de Évame Oroza, Xabier Romero, fue el encargado de exponer los motivos de la distinción antes de llamar a la mujer y a los hijos del periodista para recoger la medalla. El homenaje concluyó con el reparto de un cuaderno conmemorativo con textos dedicados a su figura, entre ellos varios publicados en FARO.

La ciudad volvió así a detenerse por unas horas para reconocer a uno de sus grandes narradores, un periodista que convirtió Vigo en columna diaria y que, incluso ausente, sigue ocupando un lugar muy visible en la memoria colectiva.