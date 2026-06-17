Tres décadas conectando a la UVigo con la sociedad para «construir futuro»

La Universidad reconoce las tres décadas de trabajo del Consello Social para conectarla con su entorno y «construir futuro». El salón de actos de Económicas acogió la conmemoración de su 30º aniversario y el reconocimiento a su actual presidente, Ernesto Pedrosa, durante un acto al que asistió el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

El presidente gallego aprovechó su intervención para agradecer la «colaboración, lealtad y valentía» mostradas durante los últimos ocho años por Manuel Reigosa, al que definió como «un gran reitor», a poco más de una semana para que dé el relevo a Carmen García Mateo, que estaba presente en el auditorio y a la que también saludó durante su discurso.

El acto se celebró en el salón de actos de Económicas. / Pablo Hernández Gamarra

Rueda alabó asimismo el «talento, talante e dedicación» de Ernesto Pedrosa al frente del Consello Social como «gran presidente». Y mostró su «orgullo» por el sistema universitario gallego, en el que las tres instituciones gallegas «colaboran máis que compiten», además de subrayar que la gratuidad de la matrículas supone un ahorro anual para las familias gallegas de casi 8 millones de euros.

El rector en funciones, Manuel Reigosa, agradeció la «empatía, axuda e agarimo» aportada desde el Consello Social, así como su labor para conectar a la UVigo con la sociedad gallega durante treinta años. Enumeró algunos de sus logros, como la creación del Observatorio de Egresados, la Comunidad Alumni o la organización de la Conferencia de Consejos Sociales de España. Y aplaudió la labor de Pedrosa así como de sus anteriores presidentes, Alfonso Zulueta (1996-2003) y Emilio Atrio (2003-2011).

Asistentes al acto de homenaje al Consello Social, entre ellos, miembros del equipo saliente y del futuro gobierno de la UVigo. / Pablo Hernández Gamarra

Por su parte, Pedrosa se refirió al «buen equipo» forjado con el rector en funciones y la «reciprocidad» encontrada en él y todo su equipo de gobierno, además de mostrar su «inmensa gratitud y responsabilidad» por el reconocimiento recibido. También él recordó a sus predecesores y alabó la «lealtad y compromiso» de todos los miembros del Consello, donde se integran representantes de la UVigo, el Parlamento de Galicia y la Xunta, las corporaciones municipales de Vigo, Ourense y Pontevedra, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de antiguos alumnos y colegios profesionales.

El homenaje, añadió, es un reconocimiento a «un trabajo colectivo de tres décadas» fortaleciendo las relaciones entre el propio Consello, la Universidad y la sociedad gallega.

Al acto también asistió el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el presidente del Consello Económico e Social, Manuel Pérez, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y otras autoridades civiles y resposables de las fuerzas de seguridad, además de los exrectores Luis Espada y Alberto Gago.

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La mayoría de ellos volverán a coincidir en el mismo auditorio el próximo día 25 para la toma de posesión como primera rectora de la UVigo de Carmen García Mateo, que estaba acompañada por varios miembros de su futuro gobierno. También acudieron al acto los líderes de las otras dos candidaturas que se presentaron a las elecciones, Jacobo Porteiro y la vicerrectora saliente Belén Rubio.