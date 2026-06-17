Transportes expone la revolución en las rutas de autobús desde Vigo: 260 millones para conectar la ciudad con 75 localidades

La (poca) conectividad de Vigo con el resto de España por ferrocarril o avión es de sobra conocida por cualquier vecino o turista. Este déficit normalmente se corregiría con el autobús debido a su menor coste por plaza y kilómetro y su gran capilaridad. Sin embargo, España sigue a la cola de Europa en la materia al no permitir el cabotaje en rutas nacionales o mantener concesiones otorgadas, incluso, antes de la llegada de la democracia. Algunas de ellas están tan caducadas que mantienen topónimos deturpados como Tuy y Orense en su denominación.

Es por ello que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este martes la exposición pública de su anteproyecto para 31 corredores de larga distancia que vertebran todo el país. Entre ellos hay cinco que afectan a Galicia y tres que dan cobertura a Vigo y su área metropolitana: el San Sebastián-Pontevedra, el Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona y el corredor Madrid-Salamanca-Pontevedra. Estos tres contratos tienen un valor estimado de 270 millones de euros. Si ponemos el foco en la conectividad olívica, hay 75 localidades que dependen de las 11 rutas incluidas en ellos y que suman 43.763 horas anuales de servicio, aunque con grandes diferencias.

El lote más cuantioso es el del corredor que vertebra todo el noroeste peninsular del Miño al Bisadoa. Con un valor estimado de 149.689.662 euros tiene tres rutas con parada en Vigo, dando cobertura a un total de 37 localidades intermedias. La más importante es la Irún-Tui que discurre a través de Euskadi, Cantabria, Asturias y Lugo, contando con una frecuencia diaria durante todo el año para recorrer sus 1.001 kilómetros. En estos casos el 80% de los 673.000 viajeros anuales se concentra en las rutas de Madrid con Lugo, A Coruña y León o el triángulo formado por estas dos últimas provincias con Asturias.

Ruta de autobús entre Vigo e Irún del corredor del Ministerio de Transportes / Ministerio de Transportes

Los otros dos corredores toman el camino del interior para llegar a la cornisa cantábrica. El de Gijón vía León da cobertura al Bierzo con una frecuencia anual, añadiendo otras dos por sentido durante julio y agosto. En el caso de Bilbao por León se limita a los viernes y domingos de estos dos meses, lo que supone que apenas ofrezca 476 horas de servicio en total.

A dos velocidades en el segundo lote

Recorrido similar ofrece el lote de 37,9 millones de euros para llegar hasta Irún y Barcelona a través de Castilla. A la villa fronteriza ofrece un popurrí de frecuencias: 2 semanales anuales por la N-525 y Villalpando, añadiendo unos refuerzos los martes jueves y domingos en Navidad (del 19 de diciembre al 10 de enero) o verano (del 23 de junio al 1 de septiembre) a través de Monforte. También O Carballiño cuenta con una lanzadera especial en viernes y domingos en esas fechas y Semana Santa, aunque con apenas 475 horas de servicio anuales frente a las 2.846 de la principal.

Mucho mejor es la conexión con la Ciudad Condal, ya que sirve también como alternativa para urbes intermedias como Logroño, Tudela, Pamplona, Zaragoza o Lleida. En este caso son cuatro frecuencias semanales durante todo el año para los casi 1.200 kilómetros de recorrido, añadiendo una quinta entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. El recorrido, tiempo de viaje y precios son similares a los del Alvia catalán que desde abril sale de la estación de Urzáiz y recorre 12 provincias.

Madrid, la joya en viajeros

El tercer lote que el Ministerio somete a información pública es el del corredor Pontevedra-Salamanca-Madrid. Curiosamente hace dos años que se adjudicó una nueva concesión después de que Auto Res, del Grupo Avanza, renunciara a la misma dado el «elevado déficit de explotación que la hace insostenible». La competencia de avión, tren y Blablacar hundió los tráficos de la línea a apenas 15.000 viajeros anuales; oscilando entre los menos de 16 por día en invierno y los 91 que registraba en verano entre Vigo y Madrid.

Ruta de autobús diaria entre Vigo y Madrid por Benavente / Ministerio de Transportes

Las tres rutas previstas tienen itinerarios por Pontevedra y Carballiño, Benavente o Tordesillas, localidad a la que dan cobertura para enlazar a Valladolid. Su valor aproximado es de 82.248.621 euros y la demanda entre la provincia de Pontevedra y Madrid apenas supone un 8% del total del corredor, ya que Salamanca acapara la mitad del tráfico. En estos casos se apuntan a 14 frecuencias semanales con un mínimo de una diaria.

Objetivo: conocer opiniones y dar un mejor servicio

El secretario de Estado, José Antonio Santano, destacó que este proceso de información pública tiene por objetivo «conocer opiniones para mejorar este mapa concesional». El sistema de transporte público por autobús es «el que mejor vertebra nuestro país porque llega a todos los rincones», ha añadido.

El nuevo mapa concesional estará compuesto por un total de 34 corredores que darán servicio a 1.682 municipios en 600 rutas con un total de 190.424 km y 2.294 paradas. Se espera asimismo que haya 764.804 expediciones anuales y alrededor de 31 millones de viajeros.

La licitación de los nuevos contratos permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción promedio por usuario del 22%. Así, la tarifa media será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro. Durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación en el BOE, los anteproyectos estarán publicados en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que ciudadanos y demás entidades de la sociedad civil pueda realizar sus aportaciones.