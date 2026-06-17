Samil abre este miércoles la gira de verano de Cadena Dial con once conciertos gratis

Vigo se convierte este miércoles, 17 de junio, en el punto de partida de «Cadena Dial, La Gira de Verano», el festival itinerante con el que la emisora llevará durante las próximas semanas la música en español por distintos puntos del país. La cita viguesa será en el aparcamiento 3 de Samil, comenzará a las 20.00 horas y tendrá acceso gratuito.

El cartel reunirá en el arenal vigués a once artistas: Marta Santos, Despistaos, María Parrado, Ezio Oliva, Andy, Guille Toledano, Noran, Kalenn, Huecco, Lowis Ye y Gabriel Fandi. La propia Cadena Dial incluye a Vigo como primera parada de la gira, que se desarrollará entre el 17 de junio y el 5 de julio.

La noche combinará nombres consolidados del pop español con artistas emergentes. Entre los reclamos figura Andy Morales, que afronta su nueva etapa en solitario tras más de dos décadas como integrante de Andy y Lucas y Despistaos, una de las bandas más reconocibles del pop-rock nacional.

También actuarán Huecco, que celebra dos décadas de carrera; y Marta Santos, una de las voces jóvenes con mayor proyección del pop aflamencado. Guille Toledano, finalista de Operación Triunfo 2025, María Parrado, Ezio Oliva, Noran, Kalenn, Lowis Ye y el artista de Tomiño Gabriel Fandi completan el cartel.

La gira contará con Cristina Dalmau como presentadora oficial. Tras su estreno en Vigo, el tour continuará por otras localidades como Arroyo de la Encomienda, León, Nájera, Portugalete, Calafell, Badalona, Paterna, Cartagena, Almería, Motril, Chiclana y Cáceres. En total, recorrerá 13 localidades de nueve comunidades autónomas, con entrada libre en sus conciertos hasta completar aforo.

El concierto llega además con el refuerzo del transporte urbano hacia las playas. Desde esta semana, Vitrasa tiene activado el servicio especial de verano: las líneas C3i y C3d amplían recorrido desde Bouzas y Coia hasta Samil; la L4C conecta Coia con Samil y O Vao; y la L23 enlaza Martín Echegaray con Samil. También mantienen su servicio habitual hacia las playas las líneas L10, L11, L12A, L15A, L15B y L15C.

La previsión meteorológica acompaña al estreno del tour: para la tarde noche del miércoles se esperan nubes y claros en Vigo, con temperaturas en torno a los 25 grados a las 20.00 horas y sin lluvia prevista en el tramo principal del concierto.