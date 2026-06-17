Caso saltamontes
El PP llevará al pleno ordinario la exigencia de que Caballero comparezca por el caso de Patricia Rodríguez
Luisa Sánchez acusa al alcalde de haberse «auto indultado» en el pleno extraordinario y anuncia una moción para forzar su posicionamiento el 29 de junio
El Partido Popular de Vigo llevará al pleno ordinario de junio una moción para exigir la comparecencia de Abel Caballero por la imputación penal de la concejala de Fiestas y Seguridad, Patricia Rodríguez, en un nuevo intento de forzar explicaciones políticas sobre el caso Saltamontes. La iniciativa llega después de que el alcalde suprimiese del orden del día del pleno extraordinario de este viernes el punto relativo a su propia comparecencia, una decisión que el PP interpreta como un intento de esquivar el debate.
La presidenta local del partido, Luisa Sánchez, anunció que la moción se defenderá en la sesión ordinaria prevista para el 29 de junio, al considerar que es la vía más rápida para obligar al regidor a posicionarse públicamente. Según explicó, los servicios jurídicos del grupo no descartan acudir también a la vía contencioso-administrativa, aunque entienden que ese camino no ofrece una respuesta inmediata.
Sánchez sostuvo que el alcalde no podrá eludir esta nueva iniciativa. A su juicio, el pleno ordinario le obligará a votar y a fijar postura ante la ciudad y ante la familia de la víctima mortal del accidente de Matamá. La líder popular enmarca el caso como un hecho «sin precedentes» en la historia de Vigo y acusa a Caballero de mantener un «silencio cómplice» e inacción política.
La dirigente del PP calificó además como «inaceptable y del todo injustificada» la negativa del alcalde a comparecer este viernes en la sesión extraordinaria solicitada por su grupo. En su lectura, la retirada de ese punto del orden del día supone un «auto indulto» y una nueva demostración de «cobardía y soberbia» por parte del regidor.
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