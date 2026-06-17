El personal de lavandería y lencería del Chuvi inicia movilizaciones y amenaza con ir a la huelga

El personal del servicio de lavandería y lencería del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) reclaman «dignidad». Este miércoles han iniciado movilizaciones en los tres hospitales a los que surten de ropa limpia y amenazan con una huelga inminente si la empresa Elis no accede a unas «condiciones mínimas» para «un convenio justo».

Son un centenar de trabajadores los que trabajan en este servicio que está subcontratado través de la Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo. Una parte trabaja en la lavandería del Hospital Meixoeiro y otra —los de lencería— en la recogida y reparto de la ropa en los tres centros hospitalarios.

Convocados por UGT, CIG y CCOO, denuncian que su salario ha subido a lo largo de los años «por obligación», para cumplir con el salario mínimo interprofesional. De hecho, reprochan que hay compañeros que necesitan un complemento para llegar a él. Y todo ello, pese a la penosidad de trabajar con altas temperaturas y manejando material contaminado.

¿Qué reclaman?

Reclaman la empresa unas mejoras que consideran «irrenunciables»: al menos, una subida del 5% del salario —que la empresa acepta— y que se consideren los 20 minutos del bocadillo como tiempo de trabajo —a lo que Elis no está dispuesta—. «Con un salario tan bajo, ese tiempo tiene que estar dentro», sostiene Rubén Bernárdez, del sector de limpieza de UGT, que no ve «actitud» en la empresa al negarse a este mínimo.

Las concentraciones serán los lunes, miércoles y viernes en los tres hospitales públicos vigueses. Si la empresa no accede a sus mínimos, empezarán «pronto» con una huelga.

Concentración SOS Sanidade Pública

Por otra parte, la plataforma de ciudadanos y profesionales SOS Sanidade Pública convoca una concentración el próximo viernes 26 ante el Museo de Arte Contemporánea (MARCO) de Vigo, a las 20 horas, para exigir una solución a las listas de espera.

Bajo el lema «Reconstruír a Área Sanitaria de Vigo», sostienen que estas demoras «son la consecuencia del déficit de recursos, de las barreras asistenciales en Atención Primaria, de la mala gestión y la baja actividad de los hospitales públicos y de la doble dedicación de parte del personal facultativo que trabaja en la pública y en la privada».