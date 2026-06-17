Parte de la grada de Gol, lista para su estreno: ya están instalados los 800 asientos comprometidos

La nueva grada de Gol de Balaídos ya empieza a tomar color celeste. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que se aprecian ya instalados los casi 800 asientos de las cinco primeras filas del nuevo graderío, una zona que el Concello pondrá a disposición del Celta desde el inicio de la próxima temporada.

En concreto, serán 792 localidades las que podrán utilizarse de forma provisional mientras continúan los trabajos en el resto de la grada, que, según las previsiones municipales, estará plenamente operativa después de Navidad. «Esto significa que dispondremos de 792 asientos que podrán ser utilizados desde el inicio de la próxima temporada», había avanzado Caballero hace unos días.

La apertura parcial de Gol permitirá duplicar la capacidad que ofrecía la grada supletoria retirada al final de la pasada campaña, que contaba con unas 400 butacas. El regidor destacó además que esta primera zona habilitada permitirá a los aficionados estar «muy cerca del campo con una visibilidad extraordinaria».

Mientras tanto, las obras continúan para completar el nuevo graderío y avanzar en las instalaciones interiores, los servicios auxiliares y la futura cubierta celeste, dentro de la reforma integral de Balaídos.