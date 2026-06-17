O Calvario abre su Mercado da Alegría

Cerca de 30 proyectos, entre artesanía, joyería, vintage y propuestas para toda la familia, tomarán las calles del barrio de O Calvario el viernes y el sábado, dentro de la programación de la Festa da Alegría.

La zona peatonal acoge el Mercado da Festa da Alegría, una cita que reúne cerca de 30 proyectos locales en torno a la artesanía, la joyería, el diseño y las propuestas de segunda mano. Estará abierto al público ambos días de 12 a 21 horas.

O Calvario es uno de los pocos barrios de Vigo donde el comercio de proximidad y los proyectos locales todavía se mantienen en pie. Y el mercado nace para dar visibilidad a quienes trabajan con las manos, en pequeño formato y desde el barrio.

La oferta combina propuestas muy distintas: vintage, marcas emergentes, ilustración, joyería y bisutería, artesanía local, edición, música y propuestas infantiles. Entre los participantes habrá piezas de mobiliario y objetos vintage del siglo XX de la mano de La Jirafa Azul, joyería y cerámica artesanal con Tikismikis, y proyectos pensados para el público infantil y familiar, como Coco y Lobo o Jolín.

También habrá proyectos de diferentes puntos de Galicia como Feitizo Soaps, Diente de León, Puriluri, Menya, Los Libros del Salvaje, Pratos con Alma, Dragonfl y, Alutetia, Atípico Circo, Con un Poco de Papel, Mar Jewelry, Manos Creadoras y Herbas Miúdas. Y desde Asturias llegará Baking Pieces, con una propuesta de cerámica que rompe con lo habitual.

Cartel del Mercado da Festa da Alegría. / Cedido

El mercado también incorpora una parte performática en directo durante los dos días. El viernes, la peluquera Itzi Figueirido llevará a cabo una performance de maquillaje con productos seleccionados en su propio espacio. El sábado será el turno de Almadiversa Joyería, marca de A Coruña fundada por Olalla Montes y Tania Carro, que instalará un piercing bar como parte de su propuesta, presente en publicaciones como Vogue Portugal y Elle España.

Entre los participantes también estará EVD Galicia, una entidad que acompaña a mujeres con discapacidad intelectual, facilitando apoyos y oportunidades para su desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida, y que se suma al resto de proyectos de artesanía, moda y diseño que completan el cartel de esta edición.

Durante los dos días de mercao, el barrio se llenará de música y buen ambiente. El viernes actuarán Power5 y Mamba Negra, y el sábado subirán al escenario La Sombra de Justine y la sesión El Gran Guateque.

El mercado se integra dentro de la programación de la Festa da Alegría, organizada por la Asociación de Vecinos do Calvario, responsable de la programación general.

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Bego López Arana, su responsable, ha liderado otros proyectos como Mercadot, cíCLICKa, FundiciÓN, O Feirón de Bouzas o el Mercado Mariñeiro de Muros centrados en crear espacios de mercado con identidad propia y conexión real con el barrio y el público local.