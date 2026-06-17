Marisquiño remata su cartel musical con más de 40 artistas y convierte Samil en mapa sonoro de la cultura urbana

O Marisquiño ha completado su programación musical para la edición de 2026 con más de 40 artistas y una propuesta que aspira a ser la más amplia y diversa de su historia. Del 7 al 9 de agosto, la playa de Samil volverá a convertirse en uno de los grandes escaparates de la cultura urbana peninsular con un cartel que mezclará conciertos, sound system, batallas de freestyle, turntablism y sesiones de electrónica.

Las nuevas incorporaciones están encabezadas por VVV [Trippin’ You], Nusar3000, LG1DO, Rebeliom do Inframundo y High Paw, a los que se suman West Srk, Nueva Apóstol, Pálida, CANDi y una amplia nómina de DJs, selectors y turntablistas. Todos ellos se integran en un cartel en el que ya figuraban L0rna, Fresquito y Mango, El Virtual y la final ibérica del DMC World DJ Championships, una de las grandes novedades de esta edición.

Con SON Estrella Galicia como socio estratégico por segundo año consecutivo, la programación se articula en tres grandes líneas. La primera mira a las nuevas corrientes urbanas, con propuestas que se mueven entre el rap, el trap y el pop. Ahí destacan nombres como Nusar3000, convertido en figura singular de la escena estatal por su mezcla de jersey club, guaracha, funk brasileño y ritmos mediterráneos, o LG1DO, una de las irrupciones más llamativas de la nueva música urbana gallega. También sobresalen los vigueses West Srk y CANDi, que refuerzan la presencia local.

La segunda gran línea del cartel se adentra en algunas de las raíces de la cultura urbana: el sound system, la cultura DJ y MC, el dub, el reggae y el rap. Ahí tendrán espacio los catalanes Chalart58 & Matah, varios colectivos gallegos vinculados al sonido jamaicano y artistas como High Paw, referente viguesa del reggae, o Rebeliom do Inframundo, gran exponente del rap hardcore en gallego. A ello se sumarán las batallas de freestyle organizadas por Gallos del Norte y Poten100mos, con un formato además inclusivo.

La tercera pata abre el foco a la electrónica underground y la cultura de club. En ese bloque sobresalen VVV [Trippin’ You], una de las bandas más reconocibles de la nueva electrónica estatal, junto a nombres de la escena portuguesa como NOIA y Klin Klop, y propuestas viguesas como Nueva Apóstol y Pálida. También estarán Frau Troffea y los sets de Weisheit b2b Tesa y Lkina b2b Natalie.