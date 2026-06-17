La Mancomunidad de Montes de Vigo presenta la campaña de vigilancia «Ollos no monte» para prevenir los incendios forestales

Desde 2017, la manera de ver los fuegos cambió por completo. «Empezamos a hablar de los grandes incendios forestales de decenas de miles de hectáreas que generaban su propia atmósfera y eran imposibles de apagar», asegura José Antonio Rodríguez, presidente de la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño. Fue la organización que impulsó el año pasado «Ollos no monte», una iniciativa que ahora replica la Mancomunidad de Montes de Vigo en la que se organizaron más de una treintena de comunidades para crear patrullas de vigilancia en los bosques y prevenir incendios, especialmente durante las jornadas de altas temperaturas.

Las toneladas de maleza existentes actualmente en los bosques debido a las intensas lluvias y las altas temperaturas cercanas hacen que este proyecto sea «más necesario que nunca», tal y como apunta Uxío González, presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo. Por su parte, José Antonio Rodríguez lamenta que «a principios del siglo XX se quitaban del monte 6,5 millones de toneladas de tojo y ahora, por cambios sociales y económicos no se quitan por abandono».

«Hoy nos encontramos con los montes llenos de combustible. Ya no tenemos ganado, la gente no recoge los tojos y las actividades económicas que se desarrollaban en los montes se transformaron en producciones madereras», advierte Rodríguez. Por ello, adelantarse y realizar tareas de vigilancia y prevención de incendios resulta una acción cada vez más relevante.

Grupo de vigilantes de montes para prevenir incendios. / Marta G. Brea

Este aumento del combustible, unido al cambio climático, provoca que cuando se produce un incendio «no hay quien lo pare». José Antonio Rodríguez subraya también la falta de medios para abordarlo. «En los incendios de California del año pasaron ardieron 16.000 hectáreas, a las que asistieron 18.000 bomberos y más de 200 aeronaves que no fueron de quien de apagar el fuego hasta que cambió el tiempo. En comparación, la Xunta cuenta con unas 7.000 personas en el operativo antiincendios y el año pasado en Ourense tuvimos cinco incendios en los que ardieron bastante más de esas 16.000 hectáreas en cada uno de ellos», explica.

Los orígenes

Los orígenes de «Ollos no monte» se remonta al año pasado. El alto nivel de riesgo de incendios forestales dio lugar a esta cooperación entre las comunidades de montes del Baixo Miño. «El fuego va más allá de cada comunidad de montes, no sabe donde están los marcos», defiende el presidente de la mancomunidad. Según cuenta, se trata de una colaboración que llevaban años buscando y que en 2025, gracias a la unión de más de 30 entidades, se hizo realidad. Las patrullas de vigilancia consiguieron acabar con un total de 14 conatos de incendios. «Intentamos que sea un proyecto piloto que puedan incorporar otras zonas y aprender de nuestra experiencia», concluye José Antonio Rodríguez.