El jefe de estudios de formación especializada del Chuvi se jubila: «El reto ahora es hacer la docencia más profesional»

Cayó «por casualidad» en la coordinación de la docencia del Hospital Meixoeiro hace casi dos décadas y se retira con 70 años al frente de la Jefatura de estudios de la formación especializada del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). El doctor Eduardo Murias da el relevo poniendo un reto: «hacer la docencia más profesional» para mejorarla aún más.

El ucista ourensano se despidió este miércoles en la Casona da Torre de Redondela entre el cariño de decenas de compañeros. Licenciado en Santiago de Compostela, se especializó en Medicina Interna también allí. Se trasladó luego al primero de los tres hospitales que inauguró, el de O Barco de Valdeorras. Luego consiguió plaza con la apertura del Meixoeiro y vivió también la del Álvaro Cunqueiro. El más «trabajoso» de todos los estrenos fue el primero. «Éramos poquísimos y había que hacer guardias y turnos interminables, de estar 15 días de guardia seguidos». Pero el estreno «con más dificultad» lo ve en el de Beade, en cuanto a la «relación entre los profesionales» al confluir «dos hospitales con culturas de trabajo distintas».

Entró en Medicina Intensiva también por coincidencia. «En el Meixoeiro se quedaron sin plantilla en la UCI y mi señora [la doctora Carmen Carballo], que trabajaba allí y sabía que también me gustaba el paciente crítico, me dijo '¿Por qué no te vienes y nos cubres unos cuantos meses?'». Y hasta hoy.

El doctor Murias era «prácticamente el único» que hacía cursos para los residentes de todas las especialidades en el Meixoeiro, porque la reanimación cardiovascular es transversal. Ser el más activo en docencia le valió la propuesta de hacerse cargo de su gestión en este centro en la primera década del nuevo siglo. «No lo quería absolutamente nadie», recuerda. No contaba con remuneración ni liberación. Lo aceptó porque creyó que «podía ayudar a impulsar la formación de residentes» y porque «era muy sencillo», con solo 4 reuniones al año.

Desde que cogió el relevo del doctor Mauricio Iribarne en la Jefatura de estudios de todo el Chuvi, en 2016, el doctor Murias está al frente de «un trasatlántico». El área cuenta hoy con 123 tutores que forman a 327 residentes. «Casi una pequeña facultad». «El hospital es el doble de grande», desarrolla y apunta también a la acreditación de nuevas especialidades médicas, así como la incorporación de las de enfermería, más allá de las matronas.

Uno de los desafíos que ve es que «en todas las especialidades hay necesidad de formar más» por la mejora de las condiciones laborales, como las reducciones de jornada. «El problema de la sanidad es que cuanto mejor lo haces, más trabajo tienes», añade y se refiere al aumento de la supervivencia y de la demanda de atención de una población que sabe que puede tener mejor calidad de vida. Ante esto, se eleva el número de residentes, como sucedió con los de Familia hace pocos años. Las plazas se duplicaron, hasta las 39 de medicina y las 12 de enfermería. Un «crecimiento brutal» que creyeron que podría «reventar» los servicios, pero que el sistema «ha soportado».

El reto que deja a su relevo es profesionalizar la estructura docente. «Se debería dedicar más tiempo para lograr una formación aún mejor», defiende. Hace poco que dejaron el papel atrás y pusieron en marcha una app que permite la gestión de las rotaciones y evaluaciones. El doctor Murias defiende que se tiene que liberar tiempo a los tutores y a la que lo sustituya. En los tres últimos años, él ha tenido un día a la semana. «Claramente insuficiente».

«No necesitamos ninguna ayuda externa para formar profesionales sanitarios desde el principio» Eduardo Murias — Jefe de estudios de formación especializada del Chuvi

Con respecto a la formación del Grado de Medicina, aunque no era su competencia, está convencido de que un hospital de tercer nivel como el Chuvi puede formar médicos desde el principio. «No necesitamos ninguna ayuda externa para formar profesionales sanitarios desde el principio». De hecho, entiende que tener tantos años de clases teóricas y «formarte como sanitario fuera del hospital no tiene sentido».

«Nuestra generación fue feliz trabajando con unas condiciones laborales peores porque nos gustaba lo que hacíamos», reivindica mandando un mensaje a las nuevas para recordarlqes que, aunque «está muy bien reivindicar» conciliación profesional y familiar, «lo más importante es que te guste lo que estás haciendo». «Si no estás satisfecho con lo que haces, si no estás orgulloso, ser un buen profesional no es fácil», concluye.