Los históricos atracadores «Tielas» y «Migallas» reconocen el asalto al banco de Martínez Garrido en Vigo

Los conocidos atracadores, M.A.F.O., alias Migallas, y J.J.T., alias Tielas fueron condenados, por su propia conformidad, a penas de 3 años y 10 meses de cárcel por el asalto a una sucursal bancaria de la calle Martínez Garrido de Vigo. Los hechos se remontan al 14 de abril de 2023 logrando un botín de 117.456 euros.

Este miércoles tuvo lugar el juicio en la plaza nº2 de lo Penal de Vigo, reconociendo los hechos los acusados y llegando a un acuerdo con la entidad bancaria y la Fiscalía. Ambos se encuentran en prisión, siendo investigados también por el asalto a otra entidad bancaria en calle Gran Vía donde el botín logrado asciende a más de 300.000 euros.

El asalto se produjo cerca de la hora de cierre de la sucursal, en torno a las 14.00 horas. Uno de ellos iba ataviado con peluca, gafas y mascarilla, y el otro con gorra y braga de cuello, y ambos exhibían lo que parecían pistolas. «Si activáis algún sistema de alarma empezarán los tiros», advirtieron los atracadores a las personas que se encontraban en el interior de la entidad bancaria.

Una vez en la oficina, intimidaron al director, a la subdirectora, a dos empleadas y a un cliente, a quienes llevaron al recinto donde se ubica la caja fuerte. Allí, exigieron que se activase la apertura de dicha caja, así como de la máquina dispensadora de dinero del mostrador y de dos cajeros; uno de ellos no se abrió, si no el bote hubiese sido mayor.

Antes de irse apresurados de la oficina, donde en el momento del robo había cuatro trabajadores y un cliente, exigieron al director las llaves de su vehículo, un BMW 320D aparcado en las inmediaciones y en el que los experimentados ladrones escaparon. Días después, fueron detenidos recuperándose 33.000 euros.