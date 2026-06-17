Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid

Los últimos años han supuesto un giro radical a la hora de repostar los vehículos, con un modelo de negocio en las estaciones de servicio que camina cada vez más hacia un dominio, al menos en el apartado puramente cuantitativo, de las denominadas gasolineras «low cost», que han pasado de ser una excepción a una alternativa habitual para los conductores. Vigo, en este sentido, no es una excepción y cuenta en estos momentos con 15 equipamientos de estas características, una cifra que próximamente se acercará a la veintena y a representar prácticamente la mitad de las gasolineras que operan en la ciudad olívica.

Así, a las dos estaciones de servicio que están ya en construcción en la avenida Clara Campoamor, una en la confluencia con la rúa Ramiro Pascual impulsada por Plenergy, y otra a la altura de la zona de Macal promovida por la empresa Carbaherma SL, se sumará si nada se tuerce otra en la zona de influencia de la avenida de Madrid, concretamente en la parcela situada en camiño do Raviso 78, donde la firma Ballenoil prevé abrir su segunda gasolinera de la ciudad, un proyecto cuya tramitación se encuentra ahora en el momento de obtener el visto bueno medioambiental, en plena fase de información pública.

En el momento en que estas tres gasolineras estén operativas, siempre que no se produzca el cierre de algunas de las que están funcionando a día de hoy, Vigo contará con 40 estaciones de servicio para que los conductores puedan repostar, con 22 trabajando con el modelo «tradicional» y 18 «low cost». El primer apartado se mantiene estable desde hace años, sector dominado por Repsol, que suma 16, y en el que también están Moeve (antes Cepsa) con cuatro y Galp, con dos.

Mientras, han sido las consideradas de bajo coste las que han experimentado un bum en los últimos tiempos, especialmente desde 2020, cuando solo funcionaba como «low cost» la situada junto al hipermercado Alcampo de la avenida de Madrid, operativa desde 2004. El año de la pandemia supuso un punto de inflexión en el modelo de estaciones de servicio, ya que desde entonces han empezado a funcionar otras 14, destacando las cinco que tiene en la actualidad la firma Plenergy (antes Plenoil), con una sexta ya en construcción, mientras que Petroprix cuenta con dos y hay otros siete operadores con presencia en Vigo con una gasolinera cada uno.

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Último proyecto

Una de las firmas ya presentes en Vigo, pero que quiere expandirse es Ballenoil, que se ha fijado en el camiño do Raviso, junto a la avenida de Madrid. Según recoge el proyecto ahora en exposición pública, se prevé actuar sobre una superficie de 997 metros cuadrados. El objetivo es habilitar bajo una marquesina un espacio con cuatro posiciones de repostaje con 12 mangueras para vender gasolina 95 y gasóleo A y una caseta de control prefabricada, donde se instalará la terminal de autopago, ya que está previsto que sea una estación de autoservicio, sin personal atendiendo más que para resolver dudas. Se habilitará también un punto de recarga para vehículos eléctricos. La documentación recoge que, una vez obtenidos todos los permisos, la construcción se realice en dos meses y medio.