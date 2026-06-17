El Festival Atlántica regresa a Vigo con una programación infantil y familiar

El Festival Atlántica regresa un año más a Vigo para convertir la ciudad en uno de los escenarios destacados de la decimocuarta edición de este encuentro internacional de narración oral, reafirmando su apuesta por acercar la palabra contada al público infantil y familiar. La programación se desarrollará en la Biblioteca Juan Compañel, un espacio que volverá a funcionar como punto de encuentro entre literatura, oralidad, música y creación compartida, con una propuesta especialmente diseñada para las nuevas generaciones.

La primera cita tendrá lugar el jueves 18 de junio con «Corochas», de Atenea García, una actividad dirigida a bebés de hasta tres años que contará con dos sesiones y que propone una experiencia escénica centrada en los primeros vínculos con la palabra y la imaginación. El sábado 20 de junio llegará «El Grúfalo», de Carmen Domech, una propuesta familiar basada en uno de los relatos infantiles más reconocidos internacionalmente y pensada para público a partir de cuatro años. La oferta cultural se cerrará el sábado 27 de junio con la actuación de Paco Nogueiras y el espectáculo «¡Extra!!!», que combina música, humor y narración en un formato participativo para toda la familia.

Con esta programación, Vigo refuerza su papel como uno de los espacios de referencia del festival en el sur de Galicia, dentro de una edición en la que Atlántica continúa llevando la narración oral a múltiples territorios y haciendo de ella una herramienta de encuentro, aprendizaje y transmisión entre generaciones.