Cuatrocientas personas se cambiaron al Olimpia Valencia en dos meses

Alrededor de 400 personas se han trasladado al Centro Integral de Salud Olimpia Valencia desde que el Servizo Galego abrió esta posibilidad, a mediados de abril. Son alrededor de 10 personas al día las que han acudido a cambiar su atención a un especialista en Medicina de Familia o en Pediatría en el nuevo dispositivo de la calle Lalín.

Desde el primer día, residentes del entorno se acercaron al centro para cambiarse a la nueva infraestructura sanitaria, pero el Servizo Galego de Saúde (Sergas) mantuvo esta posibilidad cerrada de forma «preventiva» hasta el traslado de los profesionales del centro de salud Nicolás Peña, que empezaron a pasar consulta allí. La demoras para esta gestión administrativa se ha ido incrementando y está en mes y medio. Este lunes daban cita para finales de julio. Con trece profesionales, el equipo administrativo no alcanza para aumentar los huecos para estos trámites, atender a todas las personas que acuden, devolver todas las llamadas en el día...

El centro de salud que se inauguró el pasado mes de marzo está diseñado para atender a una población de 40.000 habitantes. En la actualidad, ya ronda los 32.500 adscritos: 23.334 adultos y 9.149 menores de 15 años. Y el traslado de profesionales a sus consultas aún no está completado. Falta la mudanza de una decena de facultativos de familia de diversos centros de salud —Pintor Colmeiro, Coia, Rúa Cuba y Beiramar—, que se prevé que se efectúe tras el verano.

En la actualidad, en el CIS Olimpia Valencia están activos 17 cupos de pacientes adultos. Están abiertos a nuevas incorporaciones seis porque no alcanzan los 1.338 usuarios, cifra a partir de la cual se cierra para no sobrecargarlos. Así es que el centro aún tendría capacidad de crecimiento y, sin embargo, hay importantes demoras.

Tres bajas médicas

Uno de los problemas es que hay tres bajas entre los facultativos de Familiar y Comunitaria. El Sergas atiende a los cupos de estos tres médicos con prolongaciones de las jornadas de sus compañeros. Se trata de una actividad voluntaria por la que facultativos del turno contrario extiende su jornada en cuatro horas. La cuestión es que, por ejemplo, durante la huelga médica no se pueden solicitar estas prolongaciones, así que un usuario de este cupo no verá citas disponibles en la aplicación Sergas Móbil y al llamar o acudir al centro de salud tampoco tendrán ninguna para asignarle, a no ser que sea una urgencia.

Entre el resto de consultas de Medicina de Familia, una de las que tienen mayor demanda no daba citas el lunes hasta el 6 de julio. Otras, tienen en días.

La plantilla la completan, por el momento, 11 especialistas de Pediatría, dos de Trabajo Social y cinco profesionales de Fisioterapia y uno de Psicología, además de cuatro matronas. Estos días están instalando la dotación de las salas de salud bucodental, por lo que se espera su inminente incorporación.

Cuando se complete todo el traslado, la plantilla del CIS Olimpia Valencia contará con 122 profesionales, donde 109 son plazas trasladadas desde otros centros de salud y 13 serán nuevas incorporaciones, según datos facilitados por la Consellería de Sanidade en la presentación del plan funcional. Informó que se creaban nuevas las de dos odontólogos, dos higienistas, un psicólogo infantil, otro de adultos, un farmacéutico, un trabajador social, dos fisioterapeutas y un nutricionista.

Caballero

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, calificó de «insoportables» los plazos de espera para las consultas. Aseguró que están «entre una y dos semanas» en los centros de salud y «más de un año» con el especialista. Detalló que una cita de oftalmología pediátrica se da hoy para el 17 de marzo; «alergología, más de un año»; «en traumatología, en mayo citaron para el 28 de junio»; «otorrino, en estos momentos, ya ni dan cita»... «La sanidad en Vigo está muy mal. Y lo que es peor, cada vez empeora», concluyó.