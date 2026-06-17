Concello de Vigo y Xunta se enredan a cuenta de la financiación municipal: entre el «escándalo» y el «non ten sentido reclamar»

La guerra abierta a raíz de la financiación municipal entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la Xunta sube de nivel al entrar el Gobierno gallego en la batalla dialéctica, asegurando la delegada de la Xunta en la ciudad olívica, Ana Ortiz, que «non ten sentido reclamar máis fondos», en alusión a las exigencias del regidor de solicitar 9 millones a la Xunta «como ciudad gallega más importante» tras conocer que Santiago de Compostela recibirá tres millones en concepto de capitalidad.

Caballero ha ido este miércoles más allá en su crítica a la Xunta tras conocer que el Gobierno gallego ha reivindicado las entregas que realiza a Vigo a través del Fondo de Cooperación Local, algo más de seis millones este ejercicio, cifra que el regidor olívico califica de «vergüenza» y que contrapone con los 125 millones que recibirá Vigo procedentes del Estado a través de las entregas a cuenta aprobadas por el Ministerio de Hacienda, que contemplan un incremento del 9% con relación a lo aportado el año anterior.

«La Constitución Española dice que los ayuntamientos nos financiamos del Estado, Comunidades Autónomas e impuestos. Lo de la Xunta es un escándalo, presumen de esa miseria y nos castigan de forma importante, durísima», expone Caballero, indicando también que, a través del Fondo de Cooperación Local, Santiago recibe 4,1 millones, lo que le lleva a preguntarse por qué en Vigo la aportación es de 6,2 millones teniendo el triple de habitantes: «La Xunta prima a los que tienen menos y castiga a los que tiene más y hay quien dice que recibimos mucho, ¿dónde se habrá visto bobada semejante?», añade el regidor.

Noticias relacionadas

Mientras, Ana Ortiz destaca que desde 2020, la Xunta ha ingresado más de 41 millones al Concello vigués por la vía del Fondo de Cooperación Local y reprocha a Caballero reclamar más recursos «cando acaba de rexeitar un obradoiro de emprego e fondos para a promoción turística da cidade», que suman una cantidad de 645.000 euros.