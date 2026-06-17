Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Secuestro Bebe Ponte CaldelasMuerto operación antidroga ArousaHogares tres generacionesJoel López Celta FortunaPablo GrañaAbogado acusado masturbarseEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Política

Concello de Vigo y Xunta se enredan a cuenta de la financiación municipal: entre el «escándalo» y el «non ten sentido reclamar»

Abel Caballero contrapone los 125 millones que entrega el Estado con los 6,2 que llegan desde la administración autonómica

Alfonso Rueda y Abel Caballero, durante un acto en Vigo.

Alfonso Rueda y Abel Caballero, durante un acto en Vigo. / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La guerra abierta a raíz de la financiación municipal entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la Xunta sube de nivel al entrar el Gobierno gallego en la batalla dialéctica, asegurando la delegada de la Xunta en la ciudad olívica, Ana Ortiz, que «non ten sentido reclamar máis fondos», en alusión a las exigencias del regidor de solicitar 9 millones a la Xunta «como ciudad gallega más importante» tras conocer que Santiago de Compostela recibirá tres millones en concepto de capitalidad.

Caballero ha ido este miércoles más allá en su crítica a la Xunta tras conocer que el Gobierno gallego ha reivindicado las entregas que realiza a Vigo a través del Fondo de Cooperación Local, algo más de seis millones este ejercicio, cifra que el regidor olívico califica de «vergüenza» y que contrapone con los 125 millones que recibirá Vigo procedentes del Estado a través de las entregas a cuenta aprobadas por el Ministerio de Hacienda, que contemplan un incremento del 9% con relación a lo aportado el año anterior.

«La Constitución Española dice que los ayuntamientos nos financiamos del Estado, Comunidades Autónomas e impuestos. Lo de la Xunta es un escándalo, presumen de esa miseria y nos castigan de forma importante, durísima», expone Caballero, indicando también que, a través del Fondo de Cooperación Local, Santiago recibe 4,1 millones, lo que le lleva a preguntarse por qué en Vigo la aportación es de 6,2 millones teniendo el triple de habitantes: «La Xunta prima a los que tienen menos y castiga a los que tiene más y hay quien dice que recibimos mucho, ¿dónde se habrá visto bobada semejante?», añade el regidor.

Noticias relacionadas

Mientras, Ana Ortiz destaca que desde 2020, la Xunta ha ingresado más de 41 millones al Concello vigués por la vía del Fondo de Cooperación Local y reprocha a Caballero reclamar más recursos «cando acaba de rexeitar un obradoiro de emprego e fondos para a promoción turística da cidade», que suman una cantidad de 645.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
  2. Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
  3. Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
  4. La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
  5. Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
  6. Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
  7. Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
  8. Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»

El calor hace florecer la Vitoria cruziana de la Fundación Sales

El calor hace florecer la Vitoria cruziana de la Fundación Sales

Concello de Vigo y Xunta se enredan a cuenta de la financiación municipal: entre el «escándalo» y el «non ten sentido reclamar»

Concello de Vigo y Xunta se enredan a cuenta de la financiación municipal: entre el «escándalo» y el «non ten sentido reclamar»

Marisquiño remata su cartel musical con más de 40 artistas y convierte Samil en mapa sonoro de la cultura urbana

Marisquiño remata su cartel musical con más de 40 artistas y convierte Samil en mapa sonoro de la cultura urbana

La Xunta replica a Caballero que Vigo ya recibe 7,6 millones y le afea rechazar ayudas de empleo y turismo

La Xunta replica a Caballero que Vigo ya recibe 7,6 millones y le afea rechazar ayudas de empleo y turismo

El personal de lavandería y lencería del Chuvi inicia movilizaciones y amenaza con ir a la huelga

Vigo se prepara para un simulacro de bomba en Peinador

Vigo se prepara para un simulacro de bomba en Peinador

Samil abre este miércoles la gira de verano de Cadena Dial con once conciertos gratis

Samil abre este miércoles la gira de verano de Cadena Dial con once conciertos gratis

El Camino Portugués por la Costa consolida su crecimiento y se acerca al 'sorpasso' como segunda ruta jacobea más transitada

Tracking Pixel Contents