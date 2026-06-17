Un centenar de procuradores de Vigo eligen a su nuevo decano o decana

A primera hora de la mañana de este miércoles ya estaban las urnas dispuestas para su uso. El Colexio da Procura de Vigo celebra sus elecciones para nombrar a su nuevo decano o decana. Las votaciones estaban activas desde las 17.00 horas a las 19.00 horas de la tarde, cuando comienza el recuento de los votos presenciales y los remitidos por correo.

Al cargo se presentan dos candidaturas: José Antonio Fandiño aspira a su tercer mandato, tras una modificación estatutaria que eliminó el límite de dos, al que también concurre Gemma Alonso.

La candidatura continuista es la que lidera Fandiño, de 66 años de edad y está colegiado desde 1983. Decano desde 2018 tras tomar el relevo a Manuel Castells, en aquellos primeros comicios y en los que renovó el cargo en 2022 fue el único aspirante a dirigir el colegio. Aunque el que concluye ahora iba a ser su segundo y último mandato en atención a la limitación que existía en los estatutos vigentes entonces, estos fueron recientemente modificados para aumentar este límite hasta los tres mandatos «animado por sus compañeros» , reconocía en una reciente entrevista a FARO.

La otra aspirante, Gemma Alonso, de 53 años de edad, se han animado a concurrir a las elecciones porque creen que la «perpetuación» en los cargos «no es buena en ninguna institución». El actual decano en funciones, señala, realizó un cambio en los estatutos para presentarse por tercera vez, pero esta procuradora considera que los «ocho años» que lleva al frente del colegio son ya «suficientes».

Tras el recuento de los votos, la estimación es que mañana jueves se haga público el ganador definitivo.