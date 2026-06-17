El Camino Portugués por la Costa consolida su crecimiento y se acerca al sorpasso como segunda ruta jacobea más transitada

El Camino Portugués por la Costa continúa consolidándose como una de las grandes rutas jacobeas. Desde el comienzo del año, un total de 41.231 peregrinos han pasado por Vigo rumbo a la Catedral de Santiago siguiendo este itinerario, que presenta un crecimiento del 23% con respecto al año anterior frente al 15% de la opción tradicional. De esta manera, con el sorpasso a la vuelta de la esquina, la alternativa litoral pone en peligro el histórico trono del recorrido que atraviesa Porriño.

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, destaca que «el Camiño da Costa sigue batiendo todos los récords» y que «los números son espectaculares», poniendo el foco en el impacto económico que este flujo de visitantes genera en la ciudad. Tal y como explica, hay jornadas en las que cerca de mil peregrinos se alojan en Vigo, lo que supone un beneficio importante para los hoteles, restaurantes y comercios de la zona.

Ortiz señaló también el perfil de los peregrinos. Mayoritariamente, son visitantes «extranjeros de alto poder adquisitivo», principalmente procedentes de Estados Unidos y de Alemania, por encima incluso de los portugueses y los propios españoles. En este sentido, señala que el gasto medio diario de estos peregrinos se sitúa entre los 250 y los 300 euros. «Tenemos una importante fuente de ingresos diarios para nuestro comercio local que no debemos desaprovechar», asegura.

La tasa de ocupación de alojamiento en los albergues refleja esta preferencia por la ruta que pasa por la localidad viguesa. El albergue de peregrinos Casa da Torre, situado en Redondela, actualmente no tiene disponibilidad para que los peregrinos puedan pasar la noche en sus instalaciones, pues las 35 plazas con las que cuenta se encuentran ocupadas.

Desde que el Camino Portugués por la Costa fue reconocido oficialmente en mayo de 2016, más de 300.000 personas han completado este itinerario. En apenas una década, la ruta ha experimentado un crecimiento constante hasta situarse por delante de la ruta tradicional el pasado mes de mayo. Una tendencia que se espera que se mantenga durante los próximos meses. Ortiz apunta al Año Xacobeo 2027 como una fecha clave.

Según sus previsiones, la variante costera podría convertirse entonces en la segunda ruta más utilizada para llegar a Santiago. «Tenemos la ruta xacobea más bonita que existe, con una belleza que queda patente en la retina de la gente que nos visita», expresó la dirigente popular. A su juicio, la ciudad olívica se encuentra actualmente «en un punto de excelencia» que debe ser cuidado y fomentado. «Estamos hablando de un turismo de calidad, con caminantes que pasan varios días en Vigo alojados en hoteles y probando nuestra gastronomía y nuestro comercio local», afirma.

Sin embargo, Ortiz aprovechó también para denunciar lo que considera una falta de implicación del gobierno municipal en la atención a los peregrinos. En concreto, criticó la ausencia de una señalización adecuada del Camino Portugués por la Costa a su paso por la ciudad. «El alcalde ni señaliza ni permite que señalicemos, algo absolutamente incomprensible. Somos una ciudad acogedora y no tiene ningún sentido ver a nuestros peregrinos perdidos por la ciudad en busca de la ruta xacobea.», concluyó Ana Ortiz.