El BNG exige a la Xunta que rectifique la FP Básica prevista en el IES República Oriental do Uruguai

El BNG ha exigido a la Xunta que rectifique su decisión de implantar un ciclo de Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica en el IES República Oriental do Uruguai de Vigo, en el barrio de Teis. La formación nacionalista denuncia falta de planificación, ausencia de diálogo con la comunidad educativa y rechaza que el nuevo ciclo se ubique en un aula prefabricada en el exterior del centro.

La protesta llega después de que la propia comunidad educativa se movilizase este martes contra una medida que, según el Bloque, se está imponiendo de manera unilateral en un instituto que hasta ahora imparte Educación Secundaria y Bachillerato. El BNG ha registrado además iniciativas en el Parlamento gallego para pedir la suspensión de esta decisión.

El diputado nacionalista Brais Ruanova aseguró que su formación apoyará siempre la ampliación de la oferta de FP, pero no en estas condiciones. «Apoiaremos sempre a ampliación da oferta de FP, pero con dignidade, con recursos e co consenso da comunidade educativa», afirmó, haciendo suyo el lema de las protestas: «FP si, pero non así».

Ruanova reclamó también que la Xunta ofrezca «información transparente» sobre los criterios que justifican la implantación del ciclo, así como sobre el presupuesto, el profesorado previsto y el impacto real en el funcionamiento del instituto. «A día de hoxe, ninguén sabe nada», advirtió. Y añadió: «Non é de recibo que o alumnado de FP Básica sexa desprazado a un contedor no exterior. Isto é segregación educativa, non inclusión».

En la misma línea se pronunció el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, que interpretó este caso como un nuevo ejemplo de la forma de actuar del Gobierno gallego en materia educativa. «Non pode seguir castigando Vigo con improvisacións e precariedade, o ensino público da cidade necesita planificación, investimento e respecto pola comunidade educativa», sostuvo.