La Armada da de baja a «Toralla», la patrullera de nombre vigués, tras 38 años de servicio

Hace tres semanas que la ría de Vigo acogió la Revista Naval por el Día de las Fuerzas Armadas. En ella participaron buques anfibios como el «Castilla», las fragatas «Juan de Borbón» y «Blas de Lezo», el portaaeronaves y buque insignia «Juan Carlos I» o incluso patrulleras creadas en astilleros de la ciudad como el «Duque de Ahumada» para la Guardia Civil. Sin embargo, ni estuvo ni volverá a estar la embarcación con nombre más vigués de toda la Armada Española, ya que han dado de baja a «Toralla».

Y no, no es que unas maniobras militares hayan afectado a la urbanización o la isla situada en Coruxo ahora que en el estrecho de Ormuz vuelve a fluir el petróleo. El almirante jefe de Estado mayor de la Armada notificó ayer la baja de esta patrullera de vigilancia con el identificativo P-81. El barco realizaba labores de control en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) desde su construcción en 1986 en los Astilleros Viudes de Barcelona.

Con 28,5 metros de eslora, 6,5 de manga y autonomía para 1.000 millas a 12 nudos, el «Toralla» daba nombre a su propia clase dentro de la Armada. Sin embargo, era la menos numerosa al contar solo con otra embarcación melliza, la «Formentor», que también tomaba su nombre de un islote en aguas paradisíacas, aunque en este caso en el Mediterráneo y no el Atlántico. Eso sí, en su En su escudo figuraba el de la ciduad de Vigo, con el Olivo y el Castillo, bajo el nombre «Fuerza de Acción Marítima» con el Olivo y el Castillo, bajo el nombre «Fuerza de Acción Marítima».

Escudo de la patrullera de vigilancia «Toralla» de la Armada Española / Armada Española

La baja será efectiva desde este viernes 19 de junio, fecha en la que se anulará su marca de identificación y se procederá a su desarme en el Arsenal de Cartagena. En concreto, ametralladoras de 12,7 mm y fusiles y pistolas de pequeño calibre para la autodefensa ante «cualquier amenaza de baja-media intensidad». Pese a contar con motores diseñados por Bazán en Galicia, el grueso de su actividad y su base estaban en este puerto de la Región de Murcia.

Otras patrulleras gallegas

La presencia de las rías gallegas en las patrulleras de la Armada continuará gracias Clase Chilreu, que toma su nombre de un islote situado delante de Marín. Sus tres unidades activas, Alborán (P-62), Arnomendi (P-63) y Tarifa (P-64) se construyeron en los Astilleros Paulino Freire de Vigo entre 1993 y 2003.

Mientras tanto, los vigueses siguen esperando a que el Ministerio de Transición Ecológica también tome la iniciativa en la otra Toralla. El proyecto para crear una senda litoral que permita recorrer toda la isla a quienes no vivan en ella. Pese a anunciarlo en octubre de 2024, por el momento no se ha sometido a información pública. Curiosamente, cuando se construyeron estas unidades todavía no existían ni la torre ni el puente que los comunica con el continente.