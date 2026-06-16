La zona azul de Vigo está entre las más económicas de España, pero penaliza los aparcamientos exprés

Una de cal y otra de arena a la hora para los conductores que deseen utilizar en Vigo las plazas de estacionamiento regulado en la vía pública, la conocida como zona azul. Un estudio elaborado por la plataforma de información Casinos-online.es, que analiza la regulación de estas áreas en las 100 principales ciudades de España recoge que las tarifas que se abonan para aparcar el coche en las plazas habilitadas en Vigo están por debajo de la media estatal y son una de las más económicas, pero con una clara penalización para aquellos usuarios que quieran realizar un recado rápido, estableciendo un precio mínimo más elevado que en muchas localidades del Estado.

Así, según establece la ordenanza reguladora que fija los precios de la zona azul viguesa, dejar el vehículo estacionado durante una hora obliga a desembolsar 60 céntimos, mientras que la media española se sitúa en 99 céntimos, apareciendo Vigo en el puesto 65 de los 100 municipios analizados, reflejando que en una cuarta parte de los mismos no existe el estacionamiento regulado en la vía pública, como sucede en Galicia en las ciudades de Lugo, que lleva más de una década sin cobrar, y Ourense, que la suprimió al inicio de este año. El precio máximo por 60 minutos lo establece Barcelona, que lo tiene fijado en 3,75 euros, mientras que la también localidad catalana Mataró y Vitoria obligan a pagar más de 2 euros por hora. Mientras, en otros 24 ayuntamientos, el coste por este tramo se sitúa entre uno y dos euros.

Por su parte, el tiempo máximo que se puede dejar el coche aparcado en la misma plaza en Vigo se sitúa en los 120 minutos, un techo que suele ser habitual en las distintas ciudades españolas y que no varía en el caso de las ciudades gallegas. Hay, con todo, casos significativos dentro del Estado, como por ejemplo los 1.440 minutos que se permite estacionar en la zona azul de Torrejón de Ardoz, mientras que en Castelldefels se sitúa en 300 minutos y en Madrid y Guadalajara en 240. La tarifa más alta que se paga en Vigo por esas dos horas de aparcamiento asciende a 1,45 euros, 50 céntimos por debajo de la media estatal. En Terrasa, por ejemplo, el mismo tiempo aparcado obliga a desembolsar 5,30 euros.

Cuando sí salen perdiendo los conductores que circulan por Vigo en búsqueda de una plaza de estacionamiento regulado en la calle es, sin embargo, en aquellos aparcamientos con una duración temporal inferior a media hora, ya que el pago mínimo que hay que pagar en los parquímetros o a través de la app oficial se sitúa en 30 céntimos, que da derecho a 33 minutos de aparcamiento. En casi una veintena de ciudades, según el estudio en que se basa esta comparativa, existe la posibilidad de pagar únicamente por un cuarto de hora.

Más allá de las tarifas que se aplican en las zonas de estacionamiento regulado de Vigo, cada vez es más difícil encontrar una plaza en ellas, ya que la política de humanizaciones que está llevando a cabo desde hace años el gobierno municipal aboga por conceder a los peatones cada vez más espacio, provocando una disminución de los huecos para coches en superficie. Se estima que, a día de hoy, hay alrededor de 1.500 plazas en zona azul. La mayoría se concentran en el centro de la ciudad, aunque también existe un ámbito en el entorno de Povisa.