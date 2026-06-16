Xisco Feijóo lleva la música tradicional a Londres y Oxford: «Houbo xente que incluso chorou»

Xisco Feijóo recupera música tradicional desde hace 35 años. Va por las aldeas y pueblos buscando vecinos que conserven canciones, ritmos, bailes y melodías antiguas. Su extenso conocimiento no es solo para el recuerdo, sino que también le permite escribir obras modernas como el himno centenario del Celta, la Oliveira dos cen anos.

En una de sus incursiones, el año después del Prestige, fue a ver a una señora que vivía en Ézaro (Cee). Lo hizo acompañado por dos amigas, una de ellas holandesa. Visitaban a Florida Lado, una vecina mayor que cantaba y tocaba la pandereta. «A holandesa quería ir ó baño e, de súpeto, Florida indicoulle como ir nun inglés perfecto», recuerda Feijóo. Al preguntarle cómo podía ser que dominase de esa manera el idioma, ella contestó que había pasado 35 años trabajando como telefonista en Londres. Esta historia ahora se enlaza, 13 años después, con la gira que el vigués hizo por Oxford y la capital inglesa. Estuvo en varios centros educativos enseñando música tradicional y, en uno de ellos, llegó a conocer a dos familiares de Florida, que se emocionaron al escuchar sus canciones. «A xente de aquí leva 30 ou 40 anos afincada e con pocas perspectivas de voltar, polo que escoitala resultoulles moi emocionante», indica.

El músico llegó al país de la mano de la Secretaria Xeral de Política Lingüística y de la Rede Galega no Reino Unido (REGA). Primero pasó por el Instituto Español Cañada Blanch (Londres), donde estuvo con alumnos de Secundaria y con personas de la tercera edad. Después, acudió al Lectorado de Galego de Oxford y finalizó con un concierto en un pub de esta ciudad. Con el REGA (también en la capital) realizó un obradoiro de baile y otro de canto y percusión tradicional. «Estaba dirixido a todo tipo de público, tanto ós concertos coma ós obradoiros asistiu xente galega e inglesa», apunta.

Xisco en uno de los obradoiros. / Melissa Caramés Asorey

Para los talleres, el REGA dispuso una serie de locales en el barrio de Angel (Londres) y asistieron alrededor de 40 personas a cada uno. «Foron obradoiros para introducir a xente no canto e na percusión galegas. Utilicei o tema que tiña recuperado de Florida Lado», dice. El artista cuenta que estas personas, que pasaron parte de su vida en un país de habla inglesa, conservan su gallego enfrascado, como si el tiempo no hubiese pasado por su lengua materna.

En el Cañada Blach, donde hay una asignatura de gallego a la que asisten alumnos de diferentes nacionalidades, fue clave su profesor, Ramón. Este trabajó con un disco del vigués y analizaron su canción Peixe.

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Por otra parte, celebró que en Reino Unido valoran mucho el folclore y la música tradicional. Los 50 pares de conchas de vieira que metió en la maleta fueron un éxito entre los alumnos y aistentes. También acudió a verle a los pubs un público internacional, con un interés que iba más allá de lo celta o lo gallego.