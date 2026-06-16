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Vuelven las actividades para mayores en verano en Vigo: dos meses de pilates, taichí y baile

El programa «Verán Activo nas Prazas» se desarrollará entre el 29 de junio y el 28 de agosto y ofrecerá 1.400 plazas gratuitas en distintos barrios de la ciudad

Clase de taichí para mayores en Vigo

Clase de taichí para mayores en Vigo / MARTA G. BREA

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R. V.

El Concello de Vigo recuperará este verano el programa «Verán Activo nas Prazas», una iniciativa gratuita destinada a fomentar el bienestar, la actividad física y la socialización entre las personas mayores de la ciudad. La programación se desarrollará entre el 29 de junio y el 28 de agosto y permitirá que alrededor de 1.400 vigueses participen en actividades como pilates, taichí, baile y otras propuestas relacionadas con la salud y el envejecimiento activo.

La principal novedad de esta edición será la ampliación de las actividades a dos plazas diferentes cada jornada. El objetivo es acercar el programa a más barrios y facilitar la participación de un mayor número de ciudadanos. Las sesiones se celebrarán en horario de mañana, de 10.00 a 11.00 horas y de 11.30 a 12.30 horas, rotando por distintos espacios de la ciudad.

Así, los lunes las actividades tendrán lugar en O Calvario y Teis; los martes se trasladarán a la Praza da Independencia y a la Praza da Miñoca; los miércoles será el turno de Bouzas y de la Praza do Pobo Galego; los jueves regresarán a la Miñoca y a la Praza da Independencia, mientras que los viernes volverán a desarrollarse en Teis y O Calvario.

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La participación estará abierta a todas las personas mayores de Vigo y no tendrá ningún coste para los usuarios. El alcalde destacó además que la oferta municipal para este colectivo durante los meses estivales alcanzará las 4.000 plazas. A las 1.400 correspondientes a las actividades en las plazas se sumarán otras 2.600 para realizar recorridos por la ría a bordo de embarcaciones, ampliando así las alternativas de ocio y convivencia para los mayores durante el verano.

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