Vigo renueva convenios con cinco entidades sociales por 546.000 euros en 2026

El Concello de Vigo ha renovado este martes los convenios de colaboración con cinco entidades sociales de la ciudad, una inversión que asciende a 546.000 euros durante el ejercicio 2026 y que permitirá reforzar programas de atención alimentaria, apoyo a personas en riesgo de exclusión social y proyectos solidarios de carácter internacional.

Durante el acto de firma, el alcalde destacó que estas ayudas forman parte de la política social municipal y subrayó el compromiso con las organizaciones que trabajan directamente con los colectivos más vulnerables.

Uno de los convenios renovados es el suscrito con la Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharauí, que recibirá 70.000 euros este año para financiar los vuelos de los niños y niñas saharauis que participan en el programa solidario «Vacaciones en Paz», una iniciativa que permite a menores procedentes de los campamentos de refugiados pasar el verano con familias de acogida gallegas.

El Concello también mantiene su apoyo al Banco de Alimentos de Vigo mediante un convenio plurianual de 120.000 euros anuales. El acuerdo tendrá vigencia entre 2026 y 2029, lo que supone una aportación total de 480.000 euros destinada a garantizar la atención alimentaria de miles de usuarios.

En el ámbito de la lucha contra la exclusión social, el Ayuntamiento renovó igualmente su colaboración con Vida Digna. La entidad recibirá 51.435 euros al año para sostener su comedor social y los programas de distribución de alimentos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. El convenio contempla una financiación global de 205.740 euros entre 2026 y 2029.

La Fundación Casa Caridad, responsable del comedor social La Esperanza, contará por su parte con una aportación municipal de 80.000 euros anuales. El acuerdo alcanza los 320.000 euros durante los cuatro años de vigencia y permitirá mantener el servicio dirigido a personas sin hogar y usuarios en situación de necesidad.

El quinto convenio firmado corresponde a Afán, la Asociación Freixeiro de Ayuda al Necesitado, presidida por Hortensia González. La entidad percibirá 65.000 euros al año, con una financiación total de 260.000 euros hasta 2029. La asociación presta apoyo a más de 700 familias del municipio.

Según destacó el regidor, la financiación destinada a los comedores sociales de la ciudad alcanza los 476.000 euros anuales, una cifra que incluye tanto las entidades que han renovado sus convenios este martes como otras organizaciones con las que el Concello formalizará acuerdos próximamente.

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El alcalde recordó además que Vigo mantiene el único albergue municipal de Galicia, una infraestructura a la que el Concello destina 1.028.000 euros al año. El servicio incorpora también prestaciones de comedor social y atención a personas sin recursos, consolidándose como uno de los principales pilares de la red municipal de asistencia social.