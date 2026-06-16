Un total de 28 personas de Avempo se benefician de ejercicios de Terapia Ocupacional gracias a la XSolidaria

Un total de 28 personas de la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) se benefician actualmente del servicio de Terapia Ocupacional financiado a través de los fondos procedentes del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), conocidos como la X Solidaria.

La iniciativa forma parte del Programa de atención especializada para personas con discapacidad, cofinanciado por la Xunta de Galicia y gestionado por la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami). Gracias a esta línea de ayudas, Avempo ha recibido una subvención superior a los 5.000 euros destinada a reforzar la atención y rehabilitación de las personas afectadas por esclerosis múltiple.

Los fondos permiten desarrollar sesiones específicas orientadas a mejorar la funcionalidad, fomentar la autonomía personal y mantener el mayor grado posible de independencia de los usuarios. Además, parte de la ayuda se empleará próximamente en la adquisición de nuevo material para el departamento, con el objetivo de ampliar y mejorar los recursos disponibles.

Desde la asociación destacan la importancia de garantizar la continuidad de estos servicios especializados, considerados esenciales para el tratamiento y seguimiento de esta enfermedad crónica y neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central. Más de 50.000 personas conviven con ella en España, de las cuales alrededor de 4.500 residen en Galicia. La comunidad gallega presenta una de las tasas de prevalencia más elevadas del país, alcanzando los 205 casos por cada 100.000 mujeres y los 115 por cada 100.000 hombres.

Por ello, coincidiendo con las últimas semanas de la presentación del ejercicio 2025 de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, recuerdan a la ciudadanía la relevancia de marcar la casilla de fines sociales.