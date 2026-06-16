El primer día de la nueva semana de huelga médica afectó a 1.683 pacientes en el área viguesa

Un total de 1.683 personas se vieron afectadas el lunes por una nueva jornada de huelga médica. Se anularon, en concreto, 42 cirugías, 1.018 consultas hospitalarias, 528 de Atención Primaria y 95 pruebas, sin tener en cuenta las de laboratorio.

Es ya la quinta semana de huelga médica en la convocatoria indefinida intermitente que comenzó en febrero, pero que arrastra días de paro desde junio del año pasado. En el Área Sanitaria de Vigo se suspendió el lunes el 26% de toda la actividad anulada en Galicia por estas protestas.

La Consellería de Sanidade informa que, desde el mes de diciembre, se suspendieron en toda la red del Sergas un total de 251.230 actos médicos por este motivo.

Seguimiento

El seguimiento de la huelga este martes en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) fue algo mayor que el día anterior, con casi un 27% y volvió a colocarse al frente de los hospitales gallegos, con una media del 21% de profesionales de huelga, siempre según datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Lo secundaron también el 4,49% de los facultativos de los centros de salud del área sanitaria, el doble que la media gallega.

La Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos y el Sindicato O'Mega convocaron esta mañana una protesta ante el Hospital Álvaro Cunqueiro en la que advirtieron de la voluntad del colectivo de iniciar una huelga indefinida a finales de septiembre o principios de octubre. «A ministra xa non ten capacidade, a decisión é do presidente do Goberno», defendió el portavoz de O'Mega, Manuel Piñeiro.