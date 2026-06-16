Delincuencia
La Policía Nacional de Vigo detiene a dos varones por varios robos en vehículos
Uno de ellos fue cazado por una patrulla camuflada y otro cuando la víctima denunció inmediatamente los hechos
Agentes de la Policía Nacional del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Comisaría de Vigo-Redondela detuvieron en los últimos días a dos varones como presuntos autores de varios robos en interior de vehículos en Travesas y Ramón Nieto. Las rápidas intervenciones policiales permitieron localizar a los responsables en cuestión de minutos y devolver los efectos sustraídos a sus dueños.
El primer hecho tuvo lugar en el barrio de As Travesas cuando el repartidor de una empresa de fruterías alertó a una dotación de la Policía Nacional que pasaba por la zona, de que acababan de sustraerle su mochila del interior del vehículo de reparto.
Tras dar aviso a las patrullas, una de ellas tuvo la comunicación de otro vecino que vio como un varón trataba de abrir las puertas de varios vehículos. Este fue localizado y entre sus pertenencias se le halló la mochila sustraída y otros efectos.
Tan solo unos días después, otros agentes del GOPD que patrullaban en un indicativo camuflado detuvieron a un varón por un robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en el entorno de la calle Ramón Nieto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes
- Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
- Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho
- El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»