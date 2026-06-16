La Policía Nacional de Vigo detiene a dos varones por varios robos en vehículos

Agentes de la Policía Nacional del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Comisaría de Vigo-Redondela detuvieron en los últimos días a dos varones como presuntos autores de varios robos en interior de vehículos en Travesas y Ramón Nieto. Las rápidas intervenciones policiales permitieron localizar a los responsables en cuestión de minutos y devolver los efectos sustraídos a sus dueños.

El primer hecho tuvo lugar en el barrio de As Travesas cuando el repartidor de una empresa de fruterías alertó a una dotación de la Policía Nacional que pasaba por la zona, de que acababan de sustraerle su mochila del interior del vehículo de reparto.

Tras dar aviso a las patrullas, una de ellas tuvo la comunicación de otro vecino que vio como un varón trataba de abrir las puertas de varios vehículos. Este fue localizado y entre sus pertenencias se le halló la mochila sustraída y otros efectos.

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Tan solo unos días después, otros agentes del GOPD que patrullaban en un indicativo camuflado detuvieron a un varón por un robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en el entorno de la calle Ramón Nieto.