El Plan del Ensanche de Vigo, a «velocidad de crucero» tras recibir el visto bueno ambiental

El Concello de Vigo acaba de recibir una gran noticia para continuar con la tramitación administrativa de uno de los «hijos» del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como es el Plan Especial de Protección del Ensanche, al recibir la comunicación oficial de la Xunta de que el borrador remitido tiene el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente, lo que supone poder acelerar los plazos para conseguir la aprobación del documento, algo que se espera en el plazo de dos años, según informa el alcalde vigués, Abel Caballero.

«Teniendo en cuenta cómo son este tipo de cuestiones, vamos a velocidad de crucero, calculamos que pueda aprobarse en dos años», subrayó el regidor tras dar cuenta del informe positivo autonómico, que llega tres meses después de que fuese expuesto al público para recibir alegaciones. Ahora, será el turno del Concello de nuevo para proceder a la redacción del planeamiento que debe ser sometido a aprobación inicial y recabar, así, los preceptivos informes sectoriales y, una vez más, las sugerencias y aportaciones de ciudadanos y colectivos.

El objetivo de este planeamiento, que está llamado a sustituir al que está en vigor desde la última década del siglo pasado, es diseñar el Ensanche vigués a 20 años vista, «algo de la mayor importancia», añadió Caballero, explicando algunos de los ejes sobre los que pivotará el plan, como un mejor acceso a la vivienda, optimizar la movilidad o la protección del patrimonio, al prácticamente duplicarse los elementos catalogados respecto a la versión actual.

Con una superficie que abarcará más de 60 hectáreas, el borrador que fue sometido al examen medioambiental deja claro que las actuaciones que se lleven a cabo en el Ensanche deben servir para primar el derecho a la vivienda y evitar la gentrificación de la zona. Se impone, por tanto, como una línea maestra el impulso de una política de fomento de la rehabilitación, con líneas de ayuda específicas, sin que ello impida la consolidación de otros usos que caracterizan el ámbito como las actividades comerciales o de ocio.

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Mientras, para la movilidad, se incluirá un análisis para estudiar la viabilidad a medio o largo plazo de prolongar el túnel que ahora tiene la boca de salida y entrada en Porta do Sol hasta la intersección de García Barbón y Serafín Avendaño, convirtiendo la calle García Barbón en semipeatonal, garantizando el acceso a los residentes y el tráfico en las intersecciones con otras vías. Otras actuaciones que se buscan acometer bajo el amparo del Plan del Ensanche son la prolongación de la rúa Vázquez Varela, más espacios públicos o extender el Vigo Vertical.