Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto operación antidroga ArousaDesembarco automoción chinaFin de curso en GaliciaAbogado a juicioContrato opaco SantiagoLímites mercurio pescadoEspaña-Cabo Verde
instagramlinkedin

Frente político

La oposición eleva la presión por el caso Saltamontes tras el nuevo revés judicial a Patricia Rodríguez

PP y BNG cargan contra Abel Caballero por mantener a la concejala y por evitar explicaciones públicas sobre el accidente mortal de Matamá

El «saltamontes» en el que se registró el accidente mortal.

El «saltamontes» en el que se registró el accidente mortal. / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

La oposición ha redoblado su ofensiva contra Abel Caballero por el caso Saltamontes tras la decisión judicial que ratifica la imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, y en vísperas del pleno extraordinario sobre el accidente mortal de Matamá. PP y BNG coinciden en señalar al alcalde, aunque desde frentes distintos: los populares por mantener a la edil en su puesto y los nacionalistas por impedir su propia comparecencia.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, sostiene que el auto del juez «no deja lugar a dudas» y refuerza el papel de Caballero como «cómplice político» por negarse a cesar a una concejala que, según recalca, tenía el deber «ineludible» de actuar para evitar el accidente. A su juicio, la resolución acerca la apertura de juicio oral y deja a Rodríguez «sin escapatoria».

En paralelo, el BNG ha acudido a la Valedora do Pobo para denunciar el veto del alcalde a su comparecencia en el pleno extraordinario. El Bloque entiende que la desestimación de su recurso convierte la sesión en una «pantomima» y vulnera derechos fundamentales al impedir que el regidor dé explicaciones sobre la gestión municipal del suceso.

Noticias relacionadas y más

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, acusa a Caballero de llevar «682 días sen responder a ningunha pregunta nin dar ningunha explicación» sobre un accidente en una atracción que funcionaba «a pesar de non contar con permiso municipal». Para el BNG, la ratificación de la imputación penal de la concejala hace todavía más necesario que el alcalde «dea a cara».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
  2. Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
  3. El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
  4. Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
  5. La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes
  6. Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
  7. Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho
  8. El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»

La oposición eleva la presión por el caso Saltamontes tras el nuevo revés judicial a Patricia Rodríguez

La oposición eleva la presión por el caso Saltamontes tras el nuevo revés judicial a Patricia Rodríguez

La zona azul de Vigo está entre las más económicas de España, pero penaliza los aparcamientos exprés

La zona azul de Vigo está entre las más económicas de España, pero penaliza los aparcamientos exprés

Condenado un veterano marchante de arte de Vigo por apropiarse de cuadros del pintor Rafael Alonso

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

La Fundación Laxeiro inaugura una exposición con dibujos inéditos del artista para conmemorar el XXX aniversario de su fallecimiento

Más de la mitad de las quimioterapias en el Cunqueiro ya se programan para el día siguiente para optimizar recursos

Más de la mitad de las quimioterapias en el Cunqueiro ya se programan para el día siguiente para optimizar recursos

Educación confirma que el IES ROU de Vigo contará con profesorado extra para impartir la FPBásica

Vuelven las actividades para mayores en verano en Vigo: dos meses de pilates, taichí y baile

Vuelven las actividades para mayores en verano en Vigo: dos meses de pilates, taichí y baile
Tracking Pixel Contents