La oposición eleva la presión por el caso Saltamontes tras el nuevo revés judicial a Patricia Rodríguez

La oposición ha redoblado su ofensiva contra Abel Caballero por el caso Saltamontes tras la decisión judicial que ratifica la imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, y en vísperas del pleno extraordinario sobre el accidente mortal de Matamá. PP y BNG coinciden en señalar al alcalde, aunque desde frentes distintos: los populares por mantener a la edil en su puesto y los nacionalistas por impedir su propia comparecencia.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, sostiene que el auto del juez «no deja lugar a dudas» y refuerza el papel de Caballero como «cómplice político» por negarse a cesar a una concejala que, según recalca, tenía el deber «ineludible» de actuar para evitar el accidente. A su juicio, la resolución acerca la apertura de juicio oral y deja a Rodríguez «sin escapatoria».

En paralelo, el BNG ha acudido a la Valedora do Pobo para denunciar el veto del alcalde a su comparecencia en el pleno extraordinario. El Bloque entiende que la desestimación de su recurso convierte la sesión en una «pantomima» y vulnera derechos fundamentales al impedir que el regidor dé explicaciones sobre la gestión municipal del suceso.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, acusa a Caballero de llevar «682 días sen responder a ningunha pregunta nin dar ningunha explicación» sobre un accidente en una atracción que funcionaba «a pesar de non contar con permiso municipal». Para el BNG, la ratificación de la imputación penal de la concejala hace todavía más necesario que el alcalde «dea a cara».