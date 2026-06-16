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Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo

El animal fue visto entre A Calzoa y As Barcas, alternando paseos por la arena con varios chapuzones ante la sorpresa de los usuarios del arenal

Una nutria, como un bañista más en las playas de Coruxo

Una nutria, como un bañista más en las playas de Coruxo

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Una nutria, de bañista en las playas de Coruxo / Luis Bahamonde

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Marta Clavero

Marta Clavero

Los bañistas de la zona de Coruxo se encontraron esta jornada con una visitante inesperada. Una nutria de gran tamaño apareció en la franja de arena situada entre las playas de A Calzoa y A de Barcas y, como si se tratase de una veraneante más, alternó paseos por el arenal con varios baños en la orilla.

El animal, completamente mojado y de pelaje oscuro, se desplazó durante varios minutos por la playa, entre restos de algas y pequeñas zonas rocosas, antes de acercarse de nuevo al agua. La escena llamó la atención de quienes se encontraban en el arenal, sorprendidos por la tranquilidad con la que la nutria se movía entre la arena y el mar.

Su tamaño fue uno de los aspectos que más sorprendió a los bañistas, aunque los adultos de nutria europea pueden superar el metro de longitud si se cuenta la cola, según los datos recogidos en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

¿Es raro ver una nutria en una playa?

La presencia de nutrias en la costa no es extraña en Galicia, aunque sí resulta llamativa cuando se produce en una playa concurrida y a plena luz del día. La especie presente en la comunidad es la nutria europea o paleártica (Lutra lutra), un mustélido acuático que suele asociarse a ríos y arroyos, pero que también utiliza rías, desembocaduras y tramos de litoral.

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Aunque la escena despierte curiosidad, los expertos recomiendan no acercarse, no intentar tocarla, no darle comida y mantener alejados a los perros.

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