Los montes de Vigo activan «Ollos no Monte», una red de vigilancia vecinal para prevenir incendios

Los montes de Vigo pondrán en marcha una nueva campaña de vigilancia preventiva y coordinación comunitaria contra los incendios forestales bajo el nombre de «Ollos no Monte Vigo». La iniciativa será presentada públicamente este miércoles 17 de junio a las 12.00 horas en el Monte dos Pozos, en la comunidad de montes de Valladares, y da continuidad a la experiencia desarrollada en 2025.

La acción está promovida por la Mancomunidade de Montes de Vigo y contará en su presentación con representantes de las 14 comunidades de montes que forman parte de la entidad, además de los más de 40 trabajadores y trabajadoras que están realizando labores en los montes vigueses. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante el fuego en un territorio especialmente sensible por su carácter periurbano y por la fuerte presencia de interfaz entre zonas forestales y áreas habitadas.

La campaña nace, según explica la propia Mancomunidade, a partir de la jornada de formación celebrada el 13 de junio en Goián, centrada en prevención, autoprotección, detección y apoyo organizado frente a incendios forestales. El modelo toma como referencia la experiencia de la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, que activó este mismo programa y logró que su primera edición en 2025 contribuyese a la detección temprana de 14 conatos de incendio.

En el caso de Vigo, los promotores consideran que concurren varios factores que hacen especialmente necesaria una respuesta organizada: una amplia superficie de monte periurbano, numerosos accesos y pistas, un uso recreativo intenso y, sobre todo, el recuerdo todavía muy presente de los incendios de octubre de 2017, cuando el fuego llegó a las puertas de casas y parques empresariales. A ello se suma que esta misma temporada ya se registraron los primeros conatos en el mes de mayo en los montes de Saiáns.

Durante la presentación de este miércoles se darán a conocer las líneas básicas de actuación, los objetivos concretos de la campaña y también las demandas de coordinación con las instituciones implicadas. La idea de fondo es articular una red de vigilancia y alerta apoyada en la comunidad, que permita detectar antes los posibles focos y mejorar la reacción ante cualquier emergencia.