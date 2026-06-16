Más de la mitad de las quimioterapias en el Cunqueiro ya se programan para el día siguiente para optimizar recursos

La carga de tratamientos en el hospital de día oncohematológico del Álvaro Cunqueiro no deja de crecer. El envejecimiento de la población, la mayor disponibilidad de tratamientos ambulatorios, el aumento de la supervivencia en cáncer y el trasvase de pacientes desde Ribera Povisa llevan cada día a más pacientes a este dispositivo. Atienden a entre 140 y 180 pacientes al día. A la espera de que se estrene el prometido hospital de día médico —se demora, al menos, hasta después de verano— y le retire el 25% de la actividad que corresponde a terapias de otros servicios como Digestivo, Neumología o Interna, se ha creado un grupo de trabajo para optimizar los recursos. Así, desde febrero, se han empezado a programar tratamientos de quimioterapia de un día para el siguiente y ya se hace así con más de la mitad.

Cuando se estrenó el Álvaro Cunqueiro, Oncología empezó a trabajar con el hospital de día con el modelo que se llama «acto único». El paciente llega temprano al hospital para hacer una analítica; con los resultados, el oncólogo pauta el tratamiento en consulta; Farmacia lo prepara; y, por último, se administra al paciente. En conjunto, el enfermo oncológico podía pasar más de cuatro horas en el hospital. Esto hacía que las indicaciones de los tratamientos se concentraran entre las 10 y las 13 horas de la mañana, que es el horario de las consultas oncológicas. «Con una demanda bajita, es viable; en días de demanda alta, se desborda», explica el supervisor Fran Román.

Desde febrero y de forma paulatina se ha empezado a programar para el día siguiente las terapias de parte de los pacientes, para poder ordenarlas mejor a lo largo de toda la jornada. En mayo, se incorporó, además, personal de enfermería y técnicos de Farmacia en horario de tarde —hasta las 22 horas— en las cabinas de preparación de los tratamientos y cuentan con un oncólogo hasta las 20 horas, por lo que se pueden indicar más por la tarde y se dejan preparadas algunas medicaciones estables ya para primera hora del día siguiente. Así, ahora se administran tratamientos desde las 8.30 a las 21 horas sin parar.

El año pasado, el hospital de día de Beade atendió a 1.511 pacientes —760 de Oncología, 330 de Hematología y 420 de otros servicios—. Solo de quimioterapia se dieron 13.653 sesiones. Ahora, buena parte de estos pacientes se hacen la analítica y consultan con el oncólogo un día y, luego, les programan el tratamiento para el día siguiente, con el compromiso de que llegan y se lo administran, sin esperas.

¿A quién se sigue tratando en el mismo día?

No lo hacen con todos. Se sigue administrando en el mismo día a pacientes de localidades alejadas —A Guarda, Tomiño, Fornelos de Montes, Crecente, A Cañiza...—. También a aquellos que se desplazan al hospital en ambulancia o los pacientes con un deterioro físico más acusado.

«Estamos en la fase de implantación y hay desajustes», admite Román y defienden: «No lo hacemos con todos ni por capricho, es para ordenar la demanda y optimizar el proceso». Un grupo de trabajo formado por representantes del Hospital de Día, Oncología, Farmacia y Dirección se reunen desde mayo cada semana para revisar circuitos y detectar ineficiencias. Quieren acabar de depurarlo este año.

Otra medida es acercar los tratamientos al paciente, aplicando algunos directamente en el domicilio del paciente o en los centros de salud.