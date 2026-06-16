Hallazgo internacional con presencia de la Universidad de Vigo: el calor del océano actuó como motor del fin de las edades de hielo

Un estudio de un equipo internacional de científicos con participación de la UVigo publicado este martes en Nature Communications demuestra que el calor acumulado en el océano fue un factor clave en la aceleración del deshielo de las grandes capas de hielo continentales al final de los últimos cinco periodos glaciares.

Los resultados aportan una pieza fundamental para comprender los mecanismos que explican las repetidas transiciones entre edades del hielo y periodos cálidos que han configurado el clima de la Tierra a lo largo del reciente pasado geológico.

La investigación reúne a instituciones de referencia de Asia, Europa y Australia y ha sido liderada por Hsun-Ming Hu, de la Academia China de las Ciencias, junto con Gianluca Marino, del Centro de Investigación Mariña de la Universidad de Vigo, como segundo autor y uno de los principales contribuyentes al trabajo, y River Shen, de la Universidad Nacional de Taiwán, como último autor.

Los investigadores tomaron muestras geoquímicas en la cueva de Basura a finales de 2021. / Cedida

Marino aportó su experiencia en paleoclimatología marina, correlaciones tierra-mar y dinámica de los ciclos glaciares, centrando su trabajo en el papel del océano en el cambio climático y en la colaboración con el doctor Hu para desentrañar los mecanismos responsables del colapso rápido de las capas de hielo.

El final de una edad de hielo se caracteriza por reorganizaciones rápidas y a gran escala de las capas de hielo, la circulación oceánica y la atmósfera. Este estudio revela que los cambios en la circulación del océano Atlántico controlaron la capacidad del océano para almacenar y liberar calor, influyendo de forma decisiva en el momento y la velocidad del deshielo de las capas de hielo.

Mediante la combinación de registros geoquímicos de la cueva de Basura, en el norte de Italia, reconstrucciones de temperatura marina y continental del margen ibérico y la península ibérica, y modelos climáticos con una cronología excepcionalmente precisa de los eventos climáticos pasados, los investigadores demuestran el papel clave de la circulación del Atlántico en la dinámica del calor oceánico.

En concreto, los periodos de debilitamiento de esta circulación permitieron la acumulación de entre 4 y 14 × 1024 julios de calor en el océano, que posteriormente se liberó de forma rápida hacia la atmósfera cuando la circulación se recuperó. Cuanto más prolongado era el debilitamiento, mayor era la cantidad de calor almacenado. Este almacenamiento y posterior liberación de calor afectó directamente a la estabilidad de las capas de hielo, favoreciendo tanto el deshielo basal desde abajo como el deshielo superficial desde arriba.

La cueva de Basura se encuentra al norte de Italia. / Cedida

Treinta veces el calor del océano actual y una subida del nivel del mar de hasta 5 metros por siglo

En una transición concreta de condiciones glaciares a cálidas hace aproximadamente 340.000 años, la circulación atlántica permaneció debilitada durante unos 12.000 años. Durante este intervalo, el contenido de calor del océano alcanzó hasta 14 × 1024 julios, alrededor de 30 veces el contenido de calor del océano actual. El nivel del mar subió hasta 5 metros por siglo, valores comparables en magnitud a las tasas proyectadas de aumento del nivel del mar bajo un escenario de calentamiento global continuado y sin control.

El almacenamiento de calor en el océano es una característica fundamental del sistema climático actual. Hoy en día, los océanos absorben alrededor del 90% del exceso de calor atrapado en la Tierra por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, lo que subraya la relevancia de estos resultados para comprender el cambio climático presente y futuro.