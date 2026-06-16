El grueso de la reforma de la ETEA de Vigo empieza a coger forma: ya hay fecha para iniciar las obras y avanzan los trámites eléctricos

La esperada transformación de la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) avanza a un ritmo más lento de lo deseable, algo que Concello de Vigo, Xunta y Consorcio de la Zona Franca buscan revertir con el convenio firmado a finales de febrero que permitirá ejecutar la urbanización del ámbito del PS1 (vial principal y plaza de Armas) y la construcción de un aparcamiento subterráneo, cuya financiación se repartirán la Xunta, que prevé una aportación de 10,5 millones, y Zona Franca, que desembolsará algo más de 15,2 millones. El Concello, por su parte, cederá temporalmente los terrenos y preparará un expediente administrativo para la concesión del parking.

En este sentido, Zona Franca ha encargado ya a la empresa Tragsa la redacción del proyecto de urbanización y del aparcamiento, un documento que estará listo en diciembre y que permitirá licitar las obras en enero de 2027, por lo que estas podrían arrancar si no hay trabas administrativas en el primer semestre del próximo año. Además, el consorcio estatal ha tramitado una de las demandadas planteadas por la Xunta como es la solicitud de suministro y enganche eléctrico ante Unión Fenosa Distribución.

De ambas cuestiones se dio cuenta en la reunión telemática (pese a estar separados por apenas los pocos metros que separan la sede de Zona Franca y la delegación de la Xunta) que mantuvieron este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; y el delegado de Zona Franca, David Regades, para evaluar el cumplimiento del convenio suscrito entre las tres administraciones, encuentro valorado positivamente por los protagonistas.

«Estamos yendo a toda velocidad para desbloquear la ETEA, dimos ya un paso fundamental estableciendo todos los parámetros de construcción, suministros y accesos a esta gran zona de recuperación urbana que lleva tanto tiempo sin uso y se debe recuperar para el disfrute de los ciudadanos», destacó Regades, que garantiza la «máxima agilidad».

Acortar tiempos es también el objetivo de María Martínez Allegue, que destacó que la reunión se celebrase «nun ton como ten que ser para que as tres partes axilicemos o máximo posible todo para que sexa unha realidade», agradeciendo el compromiso de Zona Franca para pedir la autorización a Fenosa y que las obras que la Xunta está realizando en el PS6 desde hace un año, al 50% de ejecución, puedan rematarse sin problemas. La conselleira confía, por otro lado, en que la próxima reunión pueda ser presencial.

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Mientras, Caballero reivindicó el papel jugado por Concello y Zona Franca «para acudir de nuevo al rescate de la ETEA y posibilitar que el CSIC y la UVigo puedan establecerse», reprochando a la Xunta «llevar 15 años sin atender la ETEA».