La Fiscalía atribuye grupo criminal a los jóvenes acusados de atracar joyerías en Vigo

Utilizando el método del «tirón de la manta», cuatro jóvenes amigos supuestamente se aliaron para robar en joyerías de Vigo. En dos de estos establecimientos, en A Pedra y Coia, se habrían hecho con un botín sobre todo de cordones de oro valorado en casi 57.000 euros en 2025. También se les atribuye un robo de agosto de 2023 en Gran Vía, caso que está asimismo judicializado, y la Policía Nacional, el grupo UDEV-Robos, los vinculó con uno más de 2024 en Chapela (Redondela). Aunque se sospechó que los autores eran una banda itinerante con poder para moverse por toda España, las pesquisas llevaron a cuatro chicos afincados en la ciudad olívica.

Los robos de 2025 llegaron este martes a juicio en la Sección Penal de Vigo, aunque la vista se aplazó hasta octubre. La Fiscalía pide penas que suman casi 3 años de cárcel (35 meses) por cuatro delitos: robo con violencia (de menor entidad) en establecimiento abierto al público en horas de apertura, hurto, lesiones leves y pertenencia a grupo criminal. Este último porque se considera que estos jóvenes «unidos por una relación de amistad» desarrollaron una «estrategia delictiva» para la que «prepararon sus actuaciones» teniendo sus funciones «claramente distribuidas».

Vigilancia en el exterior

Los casos que se iban a dirimir en el juicio suspendido fueron los sucedidos el pasado año. Uno ocurrió la tarde del 10 de enero de 2025 en la Joyería Pato de A Pedra. Siempre según el relato del fiscal, mientras dos de los acusados vigilaban en el exterior, otro accedió al establecimiento y le pidió a la empleada que le enseñara cordones de oro. Cuando la mujer le mostraba una manta expositora «con múltiples artículos de joyería», el joven presuntamente se la arrebató y huyó con el botín, primero corriendo y después en un taxi donde le esperaba un compinche. Las alhajas sustraídas, que se habrían repartido los cuatro acusados, han sido tasadas en 29.827 euros.

Tres días después, el 13 de enero, los acusados supuestamente volvieron a actuar. En esta ocasión de mañana en la joyería Rafa Vila del centro comercial Alcampo de Coia. El que se hizo pasar por cliente fue presuntamente otro de los acusados, que usó idéntico método para hacerse con la manta de joyas. Hirieron a la empleada en la mano y en la muñeca, de ahí el delito leve de lesiones. La tasación de las joyas fue de 27.037 euros.