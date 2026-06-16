Évame Oroza entrega su Medalla a título póstumo al periodista Fernando Franco

La asociación Évame Oroza entregará este miércoles, 17 de junio, su Medalla a título póstumo al periodista Fernando Franco, fallecido hace tres meses. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en el exterior del local de la entidad, situado en la Subida á Costa, 5, en la conocida como praza do Abanico.

La concesión de la Medalla Évame Oroza había sido decidida y comunicada al propio Franco con anterioridad a su fallecimiento. Según la asociación, se estaba trabajando con él en la fecha y el formato del homenaje, previsto inicialmente como un encuentro con su participación y la de otros invitados.

El acto comenzará con una intervención de bienvenida en la que se explicarán los motivos del reconocimiento. A continuación se proyectará un vídeo de entre tres y cuatro minutos, extraído de una reciente entrevista al periodista, en el que Franco habla sobre «el amor y la muerte», acompañado de imágenes tomadas por su hija en las que se le ve cruzando la Porta do Sol, entrando en su casa y sentándose a escribir.

El periodista Fernando Franco, ante el olivo del Paseo de Alfonso en 2023 / Alba Villar

Tras la proyección se celebrará un coloquio sobre su trayectoria profesional y personal, con la participación de María Xosé Porteiro y la periodista de Faro de Vigo Mar Mato, moderado por F. Domonte. El presidente de Évame Oroza, Xabier Romero, será el encargado de exponer los motivos del galardón antes de invitar a la mujer y a los hijos de Fernando Franco a recoger la medalla.

Al término del homenaje, la asociación repartirá entre los asistentes un cuaderno conmemorativo con textos sobre la figura de Fernando Franco, entre ellos artículos publicados en Faro de Vigo.