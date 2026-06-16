Educación confirma que el IES ROU de Vigo contará con profesorado extra para impartir la FPBásica

La Consellería de Educación defiende que la implantación de la enseñanza de FPBásica en el IES República Oriental de Uruguay (ROU) se ha realizado teniendo en cuenta al claustro, y anunciando, que habrá la dotación docente «precisa» para impartir el que será su primer ciclo de Formació Profesional.

El instituto vigués, ubicado en el barrio de Teis, mostró desde el minuto uno su disconformidad no tanto con la implatanción de este ciclo de FP (hasta ahora solo impartían ESO y Bachillerato) sino con las formas: «sin diálogo previo», «planificación», «recursos suficientes» y «consenso» con la comunidad educativa.

Por ello, la comunidad educativa del IES ROU (siguiendo la línea de protestas del claustro del IES Carral en A Coruña por las mismas circunstancias) convocó una concentración, cacerolada incluida, esta mañana a las puertas del centros educativo por esta imposición. De la misma participaron el profesorado de forma unánime así como alumnado y familias del centro.

La comunidad educativa del centro vigués se concentró para protestar contra la forma de implantación de la nueva enseñanza. / Pablo Fernández Gamarra

Técnicos

Desde Educación rechzan que no se hubiese hablado previamente con el instituto del nuevo ciclo de ofertarían, la FPBásica de Electricidad y electrónica. «Evidentemente, si se falou e mesmo se desprazou alí en persoa unha técnica para analizar co instituto cal era o lugar máis pertinente para instalar a aula nómade», esgrime la Consellería a preguntas de FARO.

Respecto a las aulas nómadas, sobre las que también está en desacuerdo la comunidad educativa del IES ROU ya que supondrá la colocación de un aula prefabricada en el exterior del instituto, Educación especifica que contará con «todo o equipamento necesario» y, «por suposto, haberá a dotación docente precisa para impartir estas ensinanzas».

A «demanda» del alumnado

Con todo, la Consellería sostiene que existe una «demanda» de FPBásica por parte del alumnado del propio instituto, recordando que estos estudios permiten al alumnado que «que non aprobou a ESO continuar os seus estudos, dado que, a través delas, poden obter tanto o título de ESO como o de FP». «A FPBásica é unha vía fundamental para loitar contra o abandono escolar», sentencia Educación.

La implantación de este nuevo ciclo de FP en un instituto público de Vigo se suma a la oferta del IES Ricardo Mella o el IES Politécnico, institutos que también estrenan títulos de Formación Profesional, en modalidad acelerada o cursos de especialización. «O mapa da oferta de FP redeséñase cada ano en Galicia para dar resposta ás necesidades do alumnado, atendendo tamén á demanda de profesionais cualificados nos sectores produtivos. Isto é, búscase adaptar a oferta para dar o maior número de oportunidades aos alumnos, tanto de formarse como de atopar un emprego coa capacitación adquirida. Cómpre destacar, ademais, a gran demanda de prazas de FP que hai na área de Vigo», concluye.