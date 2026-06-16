El despacho CECA Magán refuerza su presencia en Vigo al sumar una nueva profesional

La firma CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Natalia Fernández como directora de Fiscal en su oficina de Vigo, una incorporación que definen como «estratégica» y que refuerza la capacidad de la firma para acompañar a empresas nacionales e internacionales en sus retos tributarios y operaciones corporativas, consolidando además el crecimiento de la oficina viguesa.

Natalia Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), cuenta con una sólida trayectoria profesional en el ámbito tributario, habiendo desarrollado su carrera tanto en firmas de asesoramiento como en entornos empresariales, lo que le ha permitido adquirir una visión integral de las necesidades fiscales de las compañías y de los retos a los que se enfrentan en un contexto económico cada vez más globalizado.

Está especializada en fiscalidad internacional, al contar con el Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por IE Business School, planificación tributaria y fiscalidad de reestructuraciones empresariales, con una reconocida experiencia en el asesoramiento fiscal de operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). A lo largo de su carrera ha asesorado principalmente a compañías del sector industrial, acompañándolas en procesos de crecimiento, expansión y reorganización empresarial.

El socio director de la oficina de Vigo de CECA MAGÁN Abogados, Javier Romano, incidió en que «Galicia cuenta con un tejido empresarial dinámico y cada vez más internacionalizado, que demanda asesoramiento jurídico y fiscal de alto valor añadido. La incorporación de Natalia refuerza nuestra capacidad para acompañar a empresas y grupos empresariales en sus operaciones más estratégicas, consolidando además el crecimiento de nuestra oficina de Vigo como un referente para las compañías de la región»

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Con esta incorporación, CECA MAGÁN continúa reforzando su apuesta por el crecimiento de sus oficinas regionales y por la incorporación de profesionales de reconocido prestigio capaces de aportar especialización, visión de negocio y un asesoramiento alineado con las necesidades de las empresas. La llegada de Natalia Fernández consolida además el posicionamiento de la práctica fiscal de la firma en Galicia y fortalece su capacidad para asesorar a compañías nacionales e internacionales en operaciones complejas y proyectos de crecimiento empresarial.