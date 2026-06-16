Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desembarco automoción chinaFin de curso en GaliciaAbogado a juicioContrato opaco SantiagoAccidentes tráfico PontevedraLímites mercurio pescadoEspaña-Cabo Verde
instagramlinkedin

El despacho CECA Magán refuerza su presencia en Vigo al sumar una nueva profesional

La letrada Natalia Fernández se incorpora al equipo como directora del área Fiscal

La firma reafirma su apuesta por el crecimiento de sus oficinas regionales

La nueva incorporación de CECA MAGÁN Vigo, Natalia Fernandez

La nueva incorporación de CECA MAGÁN Vigo, Natalia Fernandez / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.V.

La firma CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Natalia Fernández como directora de Fiscal en su oficina de Vigo, una incorporación que definen como «estratégica» y que refuerza la capacidad de la firma para acompañar a empresas nacionales e internacionales en sus retos tributarios y operaciones corporativas, consolidando además el crecimiento de la oficina viguesa.

Natalia Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), cuenta con una sólida trayectoria profesional en el ámbito tributario, habiendo desarrollado su carrera tanto en firmas de asesoramiento como en entornos empresariales, lo que le ha permitido adquirir una visión integral de las necesidades fiscales de las compañías y de los retos a los que se enfrentan en un contexto económico cada vez más globalizado.

Está especializada en fiscalidad internacional, al contar con el Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por IE Business School, planificación tributaria y fiscalidad de reestructuraciones empresariales, con una reconocida experiencia en el asesoramiento fiscal de operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). A lo largo de su carrera ha asesorado principalmente a compañías del sector industrial, acompañándolas en procesos de crecimiento, expansión y reorganización empresarial.

El socio director de la oficina de Vigo de CECA MAGÁN Abogados, Javier Romano, incidió en que «Galicia cuenta con un tejido empresarial dinámico y cada vez más internacionalizado, que demanda asesoramiento jurídico y fiscal de alto valor añadido. La incorporación de Natalia refuerza nuestra capacidad para acompañar a empresas y grupos empresariales en sus operaciones más estratégicas, consolidando además el crecimiento de nuestra oficina de Vigo como un referente para las compañías de la región»

Noticias relacionadas

Con esta incorporación, CECA MAGÁN continúa reforzando su apuesta por el crecimiento de sus oficinas regionales y por la incorporación de profesionales de reconocido prestigio capaces de aportar especialización, visión de negocio y un asesoramiento alineado con las necesidades de las empresas. La llegada de Natalia Fernández consolida además el posicionamiento de la práctica fiscal de la firma en Galicia y fortalece su capacidad para asesorar a compañías nacionales e internacionales en operaciones complejas y proyectos de crecimiento empresarial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
  2. Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
  3. El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
  4. Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
  5. La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes
  6. Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
  7. Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho
  8. El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»

El despacho CECA Magán refuerza su presencia en Vigo al sumar una nueva profesional

El despacho CECA Magán refuerza su presencia en Vigo al sumar una nueva profesional

Hallazgo internacional con presencia de la Universidad de Vigo: el calor del océano actuó como motor del fin de las edades de hielo

Los montes de Vigo activan «Ollos no Monte», una red de vigilancia vecinal para prevenir incendios

Los montes de Vigo activan «Ollos no Monte», una red de vigilancia vecinal para prevenir incendios

Santiago lanza un nuevo contrato opaco de 2,5 millones para subvencionar aerolíneas

Santiago lanza un nuevo contrato opaco de 2,5 millones para subvencionar aerolíneas

Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia

María Pilar López, biógrafa de Isaac Fraga: «Fue el empresario de espectáculos más importante de España durante décadas»

María Pilar López, biógrafa de Isaac Fraga: «Fue el empresario de espectáculos más importante de España durante décadas»

Los fontaneros se ríen de la Inteligencia Artificial

Los fontaneros se ríen de la Inteligencia Artificial

Más de mil adolescentes viajarán el próximo curso con las becas del «Vigo en Inglés»

Más de mil adolescentes viajarán el próximo curso con las becas del «Vigo en Inglés»
Tracking Pixel Contents