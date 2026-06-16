Condenado un veterano marchante de arte de Vigo por apropiarse de cuadros del pintor Rafael Alonso

Un veterano marchante de arte y galerista de Vigo, F.F.V., aceptó una pena de un año de prisión por haberse apropiado de cinco cuadros del finado artista pontevedrés Rafael Alonso en una vista de conformidad celebrada esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

La viuda del artista reclamaba la devolución de las pinturas o bien el pago de su valor. Finalmente, tras llegar a un acuerdo, le será devuelto uno de los cuadros, «Puente entre árboles», y el abono de 15.435 euros en los próximos tres años.

Los hechos, reconocidos por el galerista en la vista, ocurrieron en 2019, cuando la viuda del pintor Alonso le entregó cinco acuarelas del artista para que procediera a su venta por 17.500 euros. La mujer le entregó los cuadros con la confianza de que era un profesional al que conocía y con el que ella misma había trabajado, tal y como comentó antes del inicio del juicio.

Pasado el COVID, la viuda, ya en 2022, le reiteró la devolución de las obras de arte, dándole largas el marchante. Trataron de llegar a un acuerdo por el que se reducía el precio de compra y se fijaban seis meses para este abono. Como pasaba el plazo, finalmente decidió interponer una denuncia contra él por apropiación indebida.

El tribunal acordó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de 3 años a condición de que F.F.V. no delinca en ese tiempo y pague la responsabilidad civil.